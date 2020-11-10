【港人優惠】香港杜莎夫人蠟像館20周年　門票買一送一2000年出生免費入場【內附優惠詳情】

▲ 蠟像館亦設有政治主題的區域。

新冠肺炎疫情持續，港人不能外遊，因此有不少人都開始在本地發掘假日好去處。香港杜莎夫人蠟像館為慶祝開館二十年，推出「20週年非凡想『像』連環賞」，當中包括多項優惠，大家可以一家大小一起來蠟像館渡過一個開心的下午。

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為慶祝開館二十年，館內更增設「樂壇巨星」專區，共分為錄音室、巨星舞台及 360 度環迴舞台三大主題區。 展區更先後迎來多位矚目巨星，賓客除了可與張藝興親密 AR 合影、於錄音室內與鄧紫棋 盡情高唱外，更可和米高積遜在光影中 AR 共舞，成爲音樂巨星。

除此之外，香港杜莎夫人蠟像的「動漫遊戲世界」結合深受歡迎的動漫角色及數碼科技包括: 麥兜和麥太、漫威超級英雄、Hello Kitty 及巴啦啦小魔仙，絕對能讓孩子們度過難忘的家庭時光。

館內有 4 個蓋印區，只要集齊 4 枚不同的印花即可免費換取神秘禮物乙份。臨離開展館前，賓客只需將剛與名人蠟像的照片用藍芽上傳給職員，即可打造世上獨一無二 D.I.Y. 精品乙個，讓客人將開心回憶「立體地」帶回家中。

於即日至 12 月 31 日期間，2000 年出生之人士只要於蠟像館正門售票處出示香港永久居民身份證或臨時居民身分證即可免費入場。

父母想帶小朋友到蠟像館玩邊邊學習，亦可憑香港永久居民身份證或臨時居民身份證可於蠟像館售票處，以二十週年限定優惠價港幣 320 元購買原價港幣 635 元之優惠套票「親子玩樂套票」或原價港幣 611 元之「親子無憂套票」。

「親子玩樂套票」除了已包一張即日成人門票及一張小童門票外，更包括限量版「蠟像小知識」小冊子乙本、蓋印遊戲紙乙張、智力遊戲挑戰紙一套及 D.I.Y.精品乙個。

蠟像館亦正推出「買一送一」的門票優惠 (成人門票原價港幣 290 元)。 大家只需於蠟像館正門售票處出示香港居民憑香港永久居民身份證或臨時居民身份證，即可享用優惠。

持有美國運通卡人士，只需憑卡到正門售票處購買門票，亦可享有門票買一送一優惠，詳情可到香港杜莎夫人蠟像館網站了解詳情。

優惠期至2020年12月31日止，大家快點捉住2020年的尾巴，到蠟像館大玩特玩吧。

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責任編緝：劉卓姿