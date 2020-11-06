【美魔女】三子之母外貌身材猶勝少女　日本44歲凍齡美魔女公開美容保養秘訣

▲ 44歲的神崎惠分享美容保養秘訣。

打扮護膚是女人的終身事業，日本44歲美容專家神崎惠是三子之母，最大的兒子也已經20歲，但她多年來一直勤於保養，外貌身材猶勝少女，肌膚水潤飽滿，靠運動練成11字腹肌，可謂是凍齡美魔女。她亦不時在社交平台和雜誌等分享自己的美容及保養心得，她認為美容能令她心情變好，心情好，自然會散發好氣息。

作為美容專家，神崎惠在Instagram有逾47萬追蹤，她不時分享產品推介和保養心得。她近日亦在雜誌分享自己的美容和湊仔時間表。

▲ 神崎惠無論外貌和身材都猶勝少女。（IG圖片）

美容時間表

每天5時起床，洗臉後就塗抹爽膚水和乳液。為了看起來有精神，會使用天然成分的霜狀胭脂，為臉部增添血色。完成簡單梳洗後，她就開始為家人預備早餐和午餐便當。

她會在早上8時許淋浴，大約40度的淋浴可以有效地改善身體的血液循環，特別是關節位，例如頸部、腋下、手肘和膝蓋，每個部位都會熱敷2至3分鐘。

其後，神崎惠會再按當日的皮膚狀況和需要，塗上護膚品，如使用美白、抗衰老產品等，若要出席活動，就會敷面膜。完成護膚，就會進入化妝，她表示，平日會使用粉底液，並會採用能打造光澤感的胭脂和打亮產品。眼妝以大地色為主，可做到自然深邃，但又平易近人的感覺。

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喝豆漿或檸檬水

早上9時，她會送孩子上學前班，9時半就在咖啡店或家中寫稿，工作時喝的飲品也是保養的一部分，

在家裡，我會喝溫暖的豆漿，澆上薑蜜，身體會變得暖和。若在咖啡店，我就會喝檸檬水或草本茶，補充維他命。

吃過午餐後，她有時需要參與工作會議，之後她會進行補妝。神崎惠表示，皮膚乾燥會使人看起來疲倦，因此可以塗上乳液補水後，再補妝。下午4時半會接孩子放學，5時半開始準備晚餐。

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浸浴舒緩身心疲勞

她坦言，每天要預備三餐是很疲憊的事，因此她會在耳朵、肩膀和頸部塗上香薰精油，為自己提神，同時呵護肌膚。最後，她在晚上10時洗澡，這是她舒壓護理的時間。

關上浴室的門，點起香薰蠟燭，一邊浸在浴缸裡，一邊閱讀海外雜誌，讓自己放空，釋放疲倦。

洗澡後，她會立即進行皮膚護理，重要的是保持臉部和身體濕潤，並按摩身體，放鬆僵硬的身體。除了美容外，她平日亦積極運動，努力保持纖瘦身材，更練出11字腹肌。

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保養和化妝是女性生活的力量

神崎惠早前亦在另一雜誌《With》的專欄中分享，她曾經覺得化妝和保養很麻煩，特別在14年前，與兩名兒子一起面對離婚，在漫長的判決過程中，她心情煩躁不安，沒有精神顧及外表，她認為，保養和化妝都是女性生活中的一種力量，和生命力有深深的聯繫性。

她認為，出現想要偷懶不化妝和保養的日子也無妨，不但不需要責備自己，也沒有必要硬逼自己維持美容的動力。

「覺得化妝很麻煩＝身體或心靈疲憊的徵兆」，盡可能地順著自己的心情生活，美容也可以暫停一下。想著「人生總有這樣的日子」，慢慢地等到再對美容產生興趣即可。

不過，她亦鼓勵女性，在心情很低落的日子，嘗試塗上能令人變美的粉底或唇膏，或許就能變成「心情似乎不錯的日子」。美容這件事，要保持適度的距離，以零壓力的狀態來面對。

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責任編輯：王明芳