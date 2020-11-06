【霸氣外母】手機睇性感美女照遭外母狠盯　人夫一句話氹回老婆保住夫妻關係

▲ 台灣一名男網民用手機睇美女性感照，被外母發現並質問。

得罪外母隨時會破壞夫妻關係！台灣一名人夫陪妻子回娘家吃飯，飯後邊吃水果邊滑手機，不經意看到火辣女郎性感照，開始仔細欣賞，殊不知外母在身後全程盯實，更質問女婿及轉告女兒，令他非常尷尬。妻子之後揶揄丈夫，丈夫成功用一句話氹回老婆，化險為夷，保住夫妻關係。

偷看美女圖被發現

有名男網民昨日（5日）facebook群組「爆廢2公社」發帖文，分享如何應對外母與老婆。帖文附有一張水果切盤照片，他表示陪妻子回娘家吃晚餐，飯後自己盛了一碗水果坐在電視前邊吃邊玩手機看facebbok，剛好到某位認識的美女帖文時，習慣點入其facebook再瀏覽，看看對方近期的養眼照片，完全沒發現外母就在身後。

結果很悲慘的是，我丈母娘從頭到尾都站在我身後看，在我根本還來不及發現她，丈母娘開始大喊著：你是每天在家看我女兒還看不夠是不是？

女婿被嚇到，隨即關閉手機螢幕趕緊回說「哪有啦！」，外母當下露出凶狠眼神，男網民形容如同動畫《龍珠》「超級撒亞人」一樣眼神，帶著濃濃的殺氣，叫他不用關手機，諷刺他很虛假作狀。

女婿只好找藉口辯稱，其實是在研究那個女人的睡衣，因為太太睡衣舊了想幫忙買新的。而外母再進一步狙擊他，諷刺他研究內衣會把螢幕放大看胸部。

夫妻關係受考驗

外母將此事告知予女兒知道。太太隨即問丈夫︰

是大內內（奶奶）好看還是她的睡衣好看？

男網民陷入危機，機靈的他即時氹太太說︰「都沒有你好看！」 此一句話令他脫險，不用睡廁所或是客廳了！他有感外母充滿霸氣，叮囑各位男生不要在外母家及妻子前看性感美女照片。

有網民同情他偷看被抓到，認為更尷尬的是被岳母抓到，可知道「一Boss還有一Boss高」，老婆分分鐘也不及外母「恐怖」。另有網民指他在家亂看根本就是找死，幸好最後成功化險為夷，保住夫妻關係，讚他是「懂生存的男子」，為人丈夫們都要加以警剔，以此為鑑。

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責任編輯︰王明芳