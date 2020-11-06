【星二代】曾慕雪一度抗拒「曾江女兒」稱號　自小與繼父阮兆輝投緣助推廣粵劇

▲ 星二代曾慕雪作為資深藝人曾江和前妻鄧拱璧的女兒，她自言從沒興趣入娛樂圈，反而選擇在舞台劇界發展；現在正為繼父阮兆輝策劃網上粵曲籌款演唱會。

近期有份籌辦網上粵曲籌款演唱會的曾慕雪（Musette），為助基層粵劇從業員解困，絞盡腦汁。作為資深藝人曾江和前妻鄧拱璧的女兒，她自言從沒興趣入娛樂圈，反而選擇在舞台劇界發展。她坦言小時候常被帶到戲班後台探班，但對粵劇始終抗拒。究竟是甚麼驅使她近年態度轉變，以新思維推廣粵劇藝術？

曾慕雪是今次策劃網上粵曲籌款演唱會的「一桌兩椅慈善基金」創辦人之一，為活動搵贊助借地方、搞記者會做司儀、邀老倌做Facebook Live等，她欣喜地說︰「一桌兩椅這個純粵曲的YouTube頻道已開始了半年，最初都是9成觀眾60歲以上，但演唱會開始後，已有3成是50歲以下、5%是20歲以下。」

▲ 曾慕雪於2018年成立一桌兩椅慈善基金，以新思維推廣粵劇。（湯炳強攝）

此次集合33位老倌和4大樂隊等的演唱會籌款，其實由身為粵劇商會副主席的鄧拱璧發起，年過70歲的她在籌備期間，還因為做事過分投入而輕微中風，需入院8天休養。

身為女兒的曾慕雪對母親中風當然緊張，但她說看到繼父阮兆輝情緒大受打擊，令她明白到一定要冷靜處事。

欣賞父母年過70仍有魄力

「我和老公只知道要快些約醫生，一定要stay strong，給Franco（阮兆輝）知道我們搞得掂，不用擔心。」她說當時一直叮囑媽媽專心休息和乖乖服藥。「她入院後都不斷問我演唱會籌備的事，她和輝哥的共通點是一有工作便會瞓身去做。我很欣賞媽媽肯做發起人，因為行出第一步是最難的。」

▲ 曾慕雪與鄭思聰於2017年11月結婚，爸爸曾江及現任太太焦姣、媽媽鄧拱璧和丈夫阮兆輝聚首一堂。（被訪者提供）

作為「星二代」，爸爸曾江拍戲，媽媽鄧拱璧當過電台主持，繼父阮兆輝是粵劇名伶，但曾慕雪倒沒有受幾位名人父母影響，反而選擇追尋自己的表演夢。

「爸爸（曾江）不算是一個很鍾意做明星的人，他其實幾低調和貼地⋯⋯他不會令我覺得做明星是『好正』的事。而且我唔夠靚，所以無諗過做明星。」

戲班後台溫書

至於輝哥，她說小時候已跟他一見如故，他經常邀請她去捧場看粵劇。「但當年我只會去後台為他打氣，外面做大戲呯呯嘭嘭時，我在戲班後台仍可以勁專心去讀書，因為我當年對粵曲真的毫無興趣。」她說得繪形繪聲。

直至中三的暑假，她去了一個專業舞台劇團做暑期工，愛上一班人很投入為做好一件事而共同努力的合拍感覺，就決定一定要考入香港演藝學院。「我向來讀書唔算叻，但為了證明給大家看我是考得好而讀演藝，並非無得揀，我很努力讀書，結果（A-Level）考到3A，成功入了戲劇學院，主修表演。」

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抗拒因父之名

曾慕雪自言在演藝的5年時光，又上課又排戲、朝9晚23，辛苦卻快樂。她也坦言那段時期最抗拒人家總是把她視作「曾江的女兒」，彷彿抹殺了她本身在表演上付出的努力。

畢業後她加入了詹瑞文和甄詠蓓的「PIP文化產業」，做了6年全職演員演兒童劇，深深明白市場推廣的重要。

她近年當自由身舞台劇演員，又在演藝的戲曲學院教表演課。2014年開始她是以導演、編劇及演員身份，與阮兆輝合力創作一個講述戲班後台的英語舞台劇《戲裏戲外看戲班》（Backstage），由參與愛丁堡藝穗節開始，至今每年都出國一次，已到過荷蘭、比利時、墨西哥等十多個國家作巡迴演出。

這劇有舞台劇、有和觀眾的互動環節，以及輝哥的折子戲，希望讓年輕一代和非華語人士接觸粵劇。2018年，她更和身為資深會計師的丈夫創辦一桌兩椅慈善基金，盼能爭取更多資源，為傳承、保育、推廣戲曲藝術出力。

▲ 《戲裏戲外看戲班》是一個講述戲班後台的英語舞台劇。（被訪者提供）

粵劇並不老套

為何對粵劇不再抗拒還落力推廣？曾慕雪自言讀了戲劇後，漸漸懂得分析和欣賞這種中國傳統藝術，另一大原因，就是因為阮兆輝。

「輝哥是一位很值得尊敬的藝術家，我看到他在生活上對粵劇如何全情投入，他花一生時間去演好每一台戲，又做講座、教學，忙過我3倍，卻缺乏一套推廣策略。但他都差不多75歲了，作為家人有時很心痛，所以想幫他把付出的努力發揮到最大效能，令大家發現粵劇其實並不是想像中咁奇怪、老套。」人成熟了，現在的曾慕雪，倒很享受跟父母有種如同工作夥伴的關係。

場地︰御一空間R One Space

記者︰胡慧雯