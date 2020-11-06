【慳錢大法】返工帶飯一年慳錢夠一家四口去台灣　網民意見兩極：出街食飯為放鬆

▲ 有網民提出帶飯返工，一年可以慳過萬，夠一家四口去台灣。

一間公司通常都會有帶飯或外出食飯兩派人，日前有網民提出，每天帶飯返工，一年能夠慳超過一萬元，足夠一家四口去台灣旅遊4天。他的言論引起大量網民討論，不少人都反對帶飯慳錢的做法，又指外出吃飯好處多多，更是每天的動力。

網民：帶飯一年慳過萬

有網民近日在Facebook專頁「公務員secrets」投稿，提到在商業區吃午餐，即使在普通茶餐廳吃碟頭飯加飲品，平均每餐都要$60。假設每個月上班20天，一個月的午餐開支已經接近$1,200。樓主認為，如果以上的午餐全部以帶飯取代，每年大概慳到1.4萬元，足夠一家四口去台灣4天遊。

這則帖文在各大討論區引起網民熱議，但大部分網民都覺得樓主離地。有不少人批評他食米唔知米貴，「睇怕未去過街市買餸」，指屋企煮每餐都要$20至$30，又指水、電、煤都要錢。更有人留下刻薄留言如「光合作用慳得仲多」、「食少中午一餐仲慳」等等。

有人認為每天吃隔夜食材不健康，甚至提到「錢唔係慳出黎，更加唔係慳飯錢」，反而要靠投資：

諗盡計點樣降低生活水平換多少少儲蓄，一世都窮。

打工仔：出街食飯最主要放鬆

有網民覺得放飯時間是每天休息的時間，指上班已經夠辛苦，要趁放飯時間外出曬曬太陽、放鬆一下。亦有打工仔可憐地表示，試過帶飯仍被其他同事叫他工作，從此之後無論如何都會外出吃飯。

有部分網民認同帶飯好處多多，認為自己煮不但慳錢，又可以自己挑選新鮮的食材，比外出吃健康及飽肚。甚至有連登網民製作出圖表，比較2019年1月至的膳食開支，他指今年年頭開始帶飯開支的確少了，每月平均開支減少了約500元，一年下來可以慳到超過6千元，更表示：

我每日煮定聽日飯，亦都無阻我每晚炒美股 。

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯︰陳珈希