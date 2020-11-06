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林鄭爭取免除赴內地檢疫現有安排　本港防疫更嚴格成關鍵

政治 16:32 2020/11/06

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行政長官林鄭月娥總結訪京之行。林鄭提及趁今次訪京，反映香港各界希望早日免除14日防疫強制檢疫安排的強烈訴求

行政長官林鄭月娥總結訪京之行。林鄭提及，中央非常關注防疫抗疫工作，而她本人亦趁今次訪京，反映香港各界包括商界和市民，希望能早日免除14日防疫強制檢疫安排的強烈訴求。不過，她指出，最終問題在於香港要抗疫防疫要做得更嚴格，如果工夫做得好，相信基於中央對香港的支持，必定會積極考慮，但今天未可以講，究竟何時可做到目標。

有內地傳媒提問時反映，內地很多聲音反對放寬豁免14天檢疫安排，林鄭回應時指，現時中港兩地需要14天檢疫安排，是為老百姓健康而設，兩地政府必須要在保障人民健康的前提下，才會解除14天檢疫的安排。她說，香港不會因為經濟理由，隨便回應香港居民的訴求，不理會內地人民的健康，希望內地居民放心。

林鄭又強調，香港的健康碼與內地的健康碼是不同系統，將來香港與內地的健康碼可以互認，香港健康碼只紀錄香港居民的核酸檢測證明，以便在進入內地或到外地旅遊汽泡城市時作健康證明，但在港人到內地時，自願選擇更換為粵康碼。她又強調，香港健康碼並沒有收集大量個人資料數據的功能，中央亦表示理解。

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