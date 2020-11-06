【最強復仇】Baby Shower派對當場揭妻派綠帽 丈夫公開出軌證據︰姦夫是座上客
不少準父母都愛舉行Baby Shower產前派對，公開BB性別，南美洲一對夫妻亦於戶外舉辦Baby Shower派對，以慶祝妻子懷孕4個月。原來背後丈夫正策劃一場「最強復仇記」，他在派對途中突然拿出證據，當場揭發妻子派綠帽，指她實際上已懷孕6個月，還揚言姦夫正是派對座上客，引發一場大亂鬥。
有網民在twitter近日分享了一條短片，迅即吸like逾6萬，在網絡上瘋傳。在片中所見，在一個Baby Shower產前派對中，身穿藍色西裝的丈夫突然拿起咪高峰有事宣布，身旁一名穿黑西裝疑似律師打開公事包，拿出一份產檢報告指出︰
這裡的證據顯示，孩子已經6個月大，而不是4個月。
懷孕6月妻謊稱4個月
穿粉紅色裙、腹大便便的妻子立即收起笑容，開始黑面覺得尷尬。丈夫在親友面前公開超聲波照片，一眾親友大表震驚。妻子站起來嘗試勸止不果，更遭丈夫質問她︰
你騙了我整整3年，是不是？
即場播片揪出誰是姦夫
丈夫沒有理會妻子的苦苦哀求，叫律師打開電腦播出妻子與姦夫的偷情片段，見到只身穿浴袍的二人相擁後步出房間，令妻百辭莫辯，丈夫更在賓客中揪出姦夫。
這個派對是給他們，而不是給我的。
丈夫說罷即奪門而出，妻子追出求夫原諒。場內親友即向姦夫揮拳、掟雜物，有女親友更向他掟蛋糕，成為眾矢之的。姦夫落荒而逃，一眾親友追出繼續瘋狂指罵，有人出手勸阻，派對最終演變成混戰收場。
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責任編輯︰林綺玲