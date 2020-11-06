【無私助人】不忍7歲基層女童喪父陷困境　消防員視如親女供書教學12年至讀大學

▲ 南韓一位消防員得悉有7歲基層女童喪父，無私為她供書教學12年至讀大學。

陌生人暖心的舉動可能足以拯救一個家庭，南韓一位消防員得悉有7歲基層女童喪父，家庭陷入困境，因而主動聯絡對方，供書教學至今12年。消防員承諾支持女童至入讀大學，女童亦不負所望，今年成功升上大學。

視作小女兒般照顧

據南韓媒體報道，南韓京畿道一間消防局的56歲消防員楊承春（譯音），在2008年看到電視節目講述一個7歲女童悲慘的身世，她的爸爸離世，媽媽母兼父職獨自照顧她。當時楊承春認為應該要幫助這個女孩︰

我就讀小一的二女兒只比她小1歲，作為爸爸實在心痛。

楊承春立即致電到電視台，並聯絡女童的媽媽，表示欲為女童供書教學。他把部分月薪留起來資助女童上學，當他工作上收到額外獎金時，還會給對方寄更多錢，女童對他來說就像是最小的女兒。

幾年後，女童的媽媽指生活已稍為改變，請楊承春不必再資助女兒的學費，可是他仍然堅持兌現承諾至女童讀大學，轉眼已過了12年。

女童已成大學生

女童長大成少女，今年已成為大學新生，她和媽媽送上小禮物給楊承春，以答謝他多年來無私的支持。除了女童外，楊承春在3年間，暗地裡每月為離世同事的兩名年幼子女提供資助。他謙虛表示︰

救人助人是我的使命，我希望懷著同樣的信念生活。

楊承春尚有4年就屆退休之齡，他期望在往後的退休生活繼續幫助有需要的人，更簽好器官捐贈書，即使死後也能將善心發揚。

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責任編輯︰駱秀玲