建制泛民齊反對　政府再撤設常額職位撥款申請

▲ 立法會財委會。（林曉君攝）

立法會財務委員會今日開會，環境局撤回「將1個首長級丙級政務官編外職位轉為常額職位」撥款申請，這是政府自立法會延任以來，第二次撤回編外職位轉常額職位撥款申請。財經事務及庫務局副秘書長劉震表示，經過上周3個多小時的討論，環境局聽到不同黨派諸多意見，認為決定撤回可以理解。

會議開始時，環境局並沒有主動提出要撤回項目，並繼續回答議員問題。財會主席陳健波在多位議員發言後詢問環境局，是否會考慮撤回項目，因為項目已討論三個多小時，但未有一個議員表示支持。環境局副秘書長楊碧筠表示，今日開會是希望可以解答議員問題，讓項目有機會獲得通過，不過考慮到上次會議已討論3個小時，幾位議員今日亦再次提出不同意見，環境局決定撤回項目，重新檢視。

不過，此舉引起民主派不滿，質疑為何不一開始就表明會撤回。「議會陣線」毛孟靜質疑陳健波和政府「扯貓尾」，要求當局回答撤回決定是何時作出。

建制派「班長」廖長江則指，是否撤回項目由政府決定，認為不應凡事以陰謀論猜度，而且財會還有很多項目要處理，應將機會留給之後的項目。

劉震表示，是否撤回是由相關政策局決定，又指這些人事編制建議，由提出至今已逾年，現時的情況和當初的估計有變化，環境局決定撤回可以理解。陳健波則稱，他一早知道政府有意撤回，至於為何不一開始就撤回，他認為，政府一心想讓議員多發問，結果「好心做壞事，人哋不領情。」希望議員明白當局一早想撤，而且在座官員不可能不請示上司就自己撤回。

財會審議的第3個項目是在財政司司長辦公室開設1個首長級乙一級政務官。公民黨郭家麒要求政府事先回答會否撤回，在什麼情況下會撤回。陳健波表示，議員提出問題「無論你點樣有理冇理，幾荒謬都唔會理你。」但提醒非發問的議員尊重議會。

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記者：林曉君