區議員助理被指與男商人打鬥　控方今撤銷控罪兼獲訟費

▲ 獲撤控的區議員助理李譯喬兼獲訟費。（林欣樂攝）

深水埗區議員劉家衡的31歲男助理，擺街站時涉與一名49歲男商人發生衝突，兩人同被控一項在公眾地方打鬥罪，商人另涉襲擊一名女子被控。案件今（6日）於西九龍裁判法院再訊，兩人獲撤銷控罪，辯方申請訟費，裁判官看過現場片段後，指涉案商人捉著助理的衣物，但助理並無其他動作，認為沒有自招嫌疑，批准訟費申請。

涉案兩人尹載道（49歲；報稱眼鏡批發商）和李譯喬（31歲；報稱區議員秘書），被控於2020年5月29日，在深水埗元州街162號外參與非法打鬥。尹另被控於同日同地襲擊女子余凱琳。

控方今申請撤銷兩人涉在公眾地方打鬥的控罪，李的代表律師申請訟費，控方則反對申請，指案發時二人有肢體接觸，李屬自招嫌疑。

裁判官問及控方為何撤控，控方表示因兩人打鬥原因不明。李的代表律師表示，有市民案發時途經現場及拍下將案發經過，證明李在街站工作，由始至終均是受害者，角色被動。

裁判官看過現場片段後，指尹捉著李的衣物，但李並無其他動作，故沒有自招嫌疑，批准的訟費申請。尹被控1項普通襲擊的案件則押後至12月30日再訊。

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記者：林欣樂