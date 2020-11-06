港台編導被捕事件　林鄭：不會打壓新聞自由

▲ 港台《鏗鏘集》編導蔡玉玲被捕事件，正在北京的行政長官林鄭月娥指，不會打壓新聞自由，但新聞從業員也要守法（資料圖片）

港台《鏗鏘集》編導蔡玉玲被捕事件，正在北京的行政長官林鄭月娥被問到，很多媒體都利用查冊作新聞報道，警方是否選擇性執法？林鄭回應指，個案已進入司法程序，不方便評論。但她強調，新聞自由在《基本法》下獲保障，不會打壓新聞自由，但新聞從業員也要守法。

林鄭月娥說，香港是依法辦事的地方，法治是根基，法律面前人人平等，並不存在選擇性執法或選擇性檢控，大家可以放心。她又指，新聞自由在《基本法》下獲保障，不會打壓新聞自由，但新聞從業員也要守法。

有記者追問，有文件指出，運輸署沒有法律權限要求申請人解釋查冊原因，在申請表上也取消「其他用途」選項，被問到這行政手段是否沒有法理依據，是否間接導致蔡玉玲被捕？林鄭月娥回應，運輸署已發出詳細新聞公布，有關做法有法律依據，與從前沒有實質改變。她強調，事件已進入司法程序，日後也會有司法挑戰，因此不會作進一步解釋。

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