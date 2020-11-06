【Fine Dining】亞博館餐飲新體驗　飽覽180度海景嘆秋日蟹宴【多圖】

▲ 亞洲國際博覽館中式食府澐（NUVA）由10月15日至11月30日期間，推出時令的《金秋滋味蟹宴》

提到亞洲國際博覽館，很多人都聯想起欣賞精彩的演唱會，但除此之外其實亦是品嚐佳餚的好去處。主打中式精緻餐飲的餐廳澐（NUVA）自去年12月開幕後，一直推出多道幾近失傳的經典廣東菜，近日更推出時令的秋季螃蟹宴，以鮮蟹入饌非常吸引。

秋風起又到了品蟹好時節，亞洲國際博覽館中式食府澐（NUVA）由10月15日至11月30日期間，推出時令的《金秋滋味蟹宴》，二人享用8道以蟹入饌的菜式，配以指定美酒，兩位價錢$1480。

菜式包括酸薑伴皮蛋、炭燒長腳蟹柳、生拆蟹肉瑤柱燴冬茸、惹味銀絲肉蟹煲、米皇金腿浸菜遠、花雕芺蓉蒸蟹鉗、鴻圖蟹肉湯伊麵及薑茶湯圓配懷舊脆麻花。當中選用日本長腳蟹、菲律賓大肉蟹，亦配以日本純米吟釀同紐西蘭冠軍白酒。

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融入藝術提升氛圍 飽覽180度海景

澐，喻天上的雲如同波浪般輕盈多變，「澐澐」是水流動的意思。而澐的讀音為「雲」，寓意客似雲來、雲集四方賓客。澐．NUVA主打高級中式精緻餐飲，位處大嶼山海旁，環抱180度醉人景致，讓您一邊享用美酒佳餚，一邊融入海天一色的寫意氛圍，享受身處大自然的悠然一刻。

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餐廳由富經驗的餐飲團隊主理，為顧客炮製近70道星級佳餚，包括以古法重現幾近失傳的經典廣東菜「鳳肝蜜汁金錢雞」 ；造型獨特兼手工一流的「黃金脆啤梨」。此外，團隊亦擅於運用創新烹調手法，提升菜式口感，其中「趣脆咕嚕肉」採用了秘製技巧及以冰碟上桌，務求鎖住肉汁和保持鬆化口感。每一道菜式

均為客人帶來意想不到的驚喜。

餐廳亦聘請了專業侍酒師駐場，為客人提供專業意見。他們均曾接受專業訓練，既對酒類的特性瞭如指掌，亦對食材有一定認識，可按客人喜好以餐酒配搭美食，進一步提升味覺享受。



至於餐廳裝潢、擺設以至餐具，均經過精心佈置和挑選，與戶外的180度環海景致互相呼應，讓顧客在品嘗佳餚時也能夠沉醉在優雅環境，帶來獨特的視覺和味覺體驗。此外，澐也添置了台灣藝術家劉榮輝先生一套10組件的陶藝擺設作品 《行雲流水》，形態有如變幻莫測的雲。

澐

地址：香港大嶼山香港國際機場 亞洲國際博覽館2樓

預約電話：3606 8818

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責任編輯：陳珈希