【幼稚園面試】高主教書院幼稚園部收家庭生活影片　片段限時3分鐘內

▲ 高主教書院幼稚園部通知家長呈交一段有關幼兒家庭生活的片段，以在面試前了解幼兒表現。

本地幼稚園在11月陸續開展新生面試程序，受家長歡迎的高主教書院幼稚園部，預計在11月14日及21日進行新生面試，將以「親身到校」形式進行。為了在面試之前了解幼兒表現，學校早前經電郵通知家長呈交一段有關幼兒家庭生活的片段。

片段時長需在3分鐘內，內容以表現幼兒家庭生活及興趣為主。影片解像度最大為1080p及容量不多於600MB。家長需要以考生編號及姓名命名片段，再於11月20日下午5時之前上載至Google Drive或YouTube，並將短片連結填寫至網上表格。

入讀高主教書院幼稚園部有機會直升小學部，不少家長因而看高一線。位於東區的高主教書院幼稚園部，屬於非牟利幼稚園，學校以真理、生命、愛德、義德及家庭為五大核心價值。課程以幼兒為本，關注幼兒的身心發展，期望培養幼兒有健康的體魄，有良好的「兩文三語」基礎，富創意及解決問題的能力。

該校20/21年度沒有參與「免費優質幼稚園教育計劃」，每月學費為$3970，全年學費共收十期。面試當日家長可陪同子女進入課室，家長需要依照接見證編定時間，提早15分鐘到校，並出示接見證，方可進入。根據學校網站資料，面試結果將於12月初以電郵方式通知。

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：胡嘉儀