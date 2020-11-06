【東張西望直擊】大力拍門倒水丟垃圾　沙田顯徑邨恐怖鄰居現真身

早前有報道沙田顯徑邨有住戶被恐怖鄰居滋擾，包括在門前倒臭水，大力將垃圾擲向大門，又周圍貼大字報遭指摘「亂發射電波」。近日，《東張西望》攝製隊就找到這位恐怖鄰居的真身。

門前抛垃圾潑不明液體

攝製隊採訪了被恐怖鄰居滋擾、獨居的陳太，她表示由去年6月起，發現自家門外出現不明來源的垃圾，最初是未開封的啤酒，其後更有外賣、健康食品等等，於是她報警求助，惟警方未能找出兇徒，讓她在家門前安裝閉路電視，結果竟錄到驚人畫面。

從閉路電視畫面可見，一名女子手持兩個載有液體膠袋來到事主單位門前，然後將液體潑向門口，又用門外地毯反覆沾上液體及用腳踐踏。隨後她又拿來多袋垃圾掉在地上，又用力抛向門口，最後更拆開其中一袋垃圾，將裏面的食物殘渣全數倒出。

陳太表示，經打聽後得知該名女子住在樓下一層，對她毫不認識。但對方卻在她門前貼上紙條作人身攻擊。從紙條可見，該名女子形容陳太為「變態人魔」，又寫道「你用大氣電波不停干擾別人個腦」、「你玩電波令到別人頭痛、作嘔、關節痛、腦退化」等。

從另一段閉路電視片段可見，該名怪女子在陳太的單位門前，一邊用力拍打鐵閘，一邊大罵「出嚟啦」、「你玩大氣電波騷擾人」。

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對此，陳太感到既生氣又驚慌，又覺得投訴無門，加上她的工作需早出晚歸，很多時候騷擾事件都要靠其他鄰居事後通知。

同幢多名居民遭殃

而攝製隊亦訪問了與怪女子同住一幢的居民，發現原來不只陳太一人遭殃。有居民近日亦發現門前出現垃圾，事後查看閉路電視，發現該名女子手持一袋垃圾，走到事主單位門前，像打保齡球般將垃圾抛向門口。

攝製隊訪問其他居民，得知女子近一、兩年開始性情大變，出現這些騷擾行為，有可能與獨力照顧行動不便的母親有關。

恐怖鄰居現真身

而在訪問期間，該名怪女子與其母親剛好回家，主持立即上前追問，未料對方聞聲即推著輪椅轉身離開，眼見主持窮追不捨，更態度惡劣地喊道「行開啦」、「關你咩事」，當被問及為甚麼要騷擾他人，女子理直氣壯表示「我點解要同你講？我都無同你講過嘢」、「我幾時有倒過垃圾？你有見到咩？我睇到係你做」，隨後就乘升降機離開。

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該區區議員吳錦雄指，已和管理處多次商討應對方法，亦都多次報警求助。而社署亦表示接獲區議員轉介事件，曾上門接觸當事人，並會繼續跟進事件。

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責任編輯：羅嘉欣