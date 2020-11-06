【明星理財】毛舜筠「登六」留家慶生豪宅曝光　毛姐曾擁10個物業投資從未損手

▲ 毛舜筠家中慶生豪宅曝光。

毛舜筠（毛姐）日前在家中慶祝60歲生日，毛姐為家人替她炮製連場驚喜而感到十分高興，並過了心情愉快的一天，毛姐並在社交平台發布多張慶生照，令其位於大埔的獨立屋因而曝光。

「登六」的毛姐在IG發布多張照片，家人為她準備了一連串生日驚喜，毛姐先在偏廳貼上「生日快樂」汽球的特色牆拍照，又手執鮮花收到家人送予的生日禮物。

▲ 毛姐家有巨大客廳。（取自IG）

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毛姐又展示素顏在家中享用早餐，當中可見毛姐的家非常寬敞，大廳加上飯廳面積闊落。

另外，毛姐其中一個女兒用視像為媽媽慶生，同時可看到飯廳後有一個後花園，光線充足，相信一家四口加上工人以及毛孩，地方都十分夠用。

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據知毛姐家住大埔康樂園，早年以約1700多萬購入。毛姐社交平台亦常展示家中生活照，煮得一手好菜的她，常招呼親友家中用餐，其偌大廚房可讓毛姐大顯身手。

毛姐又曾分享跟丈夫和女兒家中動運照，可見毛姐家中備有健身室，方便一家人隨時運動。

▲ 已登六的毛姐依然甚fit。（取自IG )

投資樓市從未損手

入行多年的毛舜筠，向來理財有道，毛姐曾表示年青時賺到錢只會買珠寶，但自從試過在樓市獲利，便專注於投資物業，不會再買金銀手飾。

毛姐自89年起便買賣物業，先後擁有十個單位。她鍾情傳統豪宅區，如九龍塘、跑馬地等，且眼光獨到，曾有傳媒為毛姐統計歷年在樓市上的投資，30年來毛姐在物業市場從未損手，靠低買高賣，共賺3000多萬。

有指毛姐曾向好友蔡少芬傳授投資心得，蔡少芬其後賣出持有的沙田單位，賺了百多萬元。

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毛姐曾表示自看過《窮爸爸．富爸爸》一書，就對投資理財很有興趣，除物業外，她亦有投資股票，但她自己絕不貪心，只愛買藍籌，且見好就收，亦不會沾手期指等較高風險產品。

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現時毛舜筠兩個女兒亦長大，大女令山在加拿大留學，細女亦山亦讀中學，毛姐多了時間發展興趣，如曾經營餅店，雖已淡出演戲，但遇到好劇本亦會演出，在工作和家庭取得平衡。