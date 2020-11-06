元朗太陽島英文幼稚園爆發上呼吸道感染　過去5天錄得14宗爆發較前急增逾倍

▲ （經濟日報資料圖片）

太陽島英文幼稚園(元朗分校)爆發上呼吸道感染，涉及34名K1至K3幼童，介乎3至5歲，於11月2日先後出現咳嗽、流鼻水和喉嚨痛病徵；其中有20名患童求醫，包括一名患童到普通科門診，餘下則到私家醫生求，全部患童毋須入院，現時情況穩定。

衞生防護中心已派員視察該校，並提供有關預防呼吸道感染的建議，該校正接受醫學監察。中心提醒，近日院舍、學校爆發上呼吸道感染個案有所增加，中心呼籲市民及院舍、學校員工提高警覺，時刻保持個人和環境衞生。

根據衞生防護中心數據，上周日起截至昨日(5日)，已錄得14宗學校院舍爆發個案，較對上一周僅錄得4宗急增，有124人受感染，當中5宗涉幼兒中心或幼稚園、7宗涉小學；對上一周錄得4宗學校院舍爆發個案，半數屬幼兒中心或幼稚園爆發，小學亦有1宗，共有49人受感染。

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責任編輯：陳正怡