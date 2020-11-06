  • 26°C
香港時間 : 20201106日 (五) 18:29
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

元朗太陽島英文幼稚園爆發上呼吸道感染　過去5天錄得14宗爆發較前急增逾倍

社會 17:53 2020/11/06

分享：

熱門 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

（經濟日報資料圖片）

太陽島英文幼稚園(元朗分校)爆發上呼吸道感染，涉及34名K1至K3幼童，介乎3至5歲，於11月2日先後出現咳嗽、流鼻水和喉嚨痛病徵；其中有20名患童求醫，包括一名患童到普通科門診，餘下則到私家醫生求，全部患童毋須入院，現時情況穩定。

衞生防護中心已派員視察該校，並提供有關預防呼吸道感染的建議，該校正接受醫學監察。中心提醒，近日院舍、學校爆發上呼吸道感染個案有所增加，中心呼籲市民及院舍、學校員工提高警覺，時刻保持個人和環境衞生。

根據衞生防護中心數據，上周日起截至昨日(5日)，已錄得14宗學校院舍爆發個案，較對上一周僅錄得4宗急增，有124人受感染，當中5宗涉幼兒中心或幼稚園、7宗涉小學；對上一周錄得4宗學校院舍爆發個案，半數屬幼兒中心或幼稚園爆發，小學亦有1宗，共有49人受感染。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：陳正怡

相關文章

近兩周院舍及學校爆發上呼吸道感染個案涉122人　衞生防護中心籲市民警惕
20:28 2020/11/05
近兩周院舍及學校爆發上呼吸道感染個案涉122人　衞生防護中心籲市民警惕
有幼稚園爆發上呼吸道感染　張竹君：今日會發信予醫生及學校留意有關情況
17:08 2020/11/05
有幼稚園爆發上呼吸道感染　張竹君：今日會發信予醫生及學校留意有關情況
馬灣啟思幼稚園爆發上呼吸道感染　21學童受感染
20:25 2020/11/04
馬灣啟思幼稚園爆發上呼吸道感染　21學童受感染
院舍 幼稚園 小學 衞生防護中心

最高瀏覽

【疏忽照顧】爸爸自顧碌手機放任孩子家中玩耍　5歲兒2歲女開窗直墮15樓亡
今日 09:47
【疏忽照顧】爸爸自顧碌手機放任孩子家中玩耍　5歲兒2歲女開窗直墮15樓亡
【十優港姐】麥明詩緋聞男友月入6位數　飛機師Keith讚Louisa：人好又聰明
16:32 2020/11/05
【十優港姐】麥明詩緋聞男友月入6位數　飛機師Keith讚Louisa：人好又聰明
【新冠肺炎】源頭不明個案居錦田　曾帶子女到多個球場、玩具反斗城及牛角餐廳
16:46 2020/11/05
【新冠肺炎】源頭不明個案居錦田　曾帶子女到多個球場、玩具反斗城及牛角餐廳