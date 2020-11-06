【酒店下午茶】如心南灣海景酒店推輕怡下午茶　322元兩人歎低卡食材high tea【內附連結】

▲ 如心南灣海景酒店LIS Café誠意推出「悠閒輕怡下午茶」，採用低卡又可持續的食材。

秋風送爽，如心南灣海景酒店LIS Café誠意推出「悠閒輕怡下午茶」，由主廚們親自搜羅一系列可持續發展食材入饌，悉心設計有營菜單，巧手炮製精緻低卡鹹甜點，現凡惠顧下午茶可享8折優惠，兩位價錢低至322.2元。

這個「悠閒輕怡下午茶」選用可持續發展食材，包括﹕可持續發展雪花蟹餅配番茄蛋黃醬及可持續發展炸蝦多士，入口鬆脆而不油膩，不論是蟹餅還是蝦多士，肉質結實而彈牙，口感豐富。

▲ （相片：店家提供）

另外，注重健康的甜品愛好者量身設計，加入低脂、低糖的甜點解饞。例如低脂藍芝士松露三文治，濃香醇郁的松露配搭獨特低脂藍芝士，新穎配搭為平凡的三文治添上矜貴。以優質上乘伊比利亞黑毛豬火腿配金瓜，新鮮多汁金瓜恰好突顯伊比利亞黑毛豬火腿的鹹香。

濃郁的朱古力蛋糕雖然已改成低糖，但絲毫不損朱古力的層次感。外型吸引的芒果撻，啖啖果肉總讓人按捺不住多吃幾口。相反，雲呢拿意大利奶凍則能予人淡淡然的享受，如絲般幼滑的質感，順口而不膩。

下午茶不可或缺的英式提子鬆餅，濕潤而不乾的鬆餅，配上輕盈奶油；而誘人的馬卡龍亦是低糖之選。最後，下午茶免費配上咖啡或茶之外，亦可以選擇由橙、 西柚、 青瓜、 檸檬及薑所調配而成的飲品「Body Shaper」，營養價值甚高。

LIS Café「悠閒輕怡下午茶」

地址：如心南灣海景酒店（香港香港仔黃竹坑道55號P3層 (港鐵黃竹坑站 B出口，步行只需 5-7分鐘 )）

查詢及訂座：3968 8833／6793 4223 (WhatsApp)

推廣期：11月1日至另行通知

供應時間：逢星期六及日 2:30pm - 5:30pm

價錢：358元（兩位用，價目須按原價另加一服務費）

記者：陸明敏