【開心速遞】鄺潔楹+陳婉衡+鞏姿希郊遊行山　宅男女神Judy：Nature is home

▲ 鄺潔楹、陳婉衡、鞏姿希一同行山。（取自鄺潔楹facenook）

《愛‧回家之開心速遞》演島大女神Venus的鄺潔楹（Judy），早前放假返母校胡素貞博士紀念學校。

今日趁天氣好，鄺潔楹約兩位好姊妹陳婉衡（Alycia）、鞏姿希郊遊行山。鄺潔楹先後上載兩張行山照，一張她們的合照，三人都齊穿Sports Bra，充滿活力氣色，鄺潔楹寫道：「Got my sweat on with Alycia and Krystal ⛰。」

另一張是鄺潔楹的獨照，並標明郊遊地點為菠蘿壩自然教育徑，寫道：「Nature is home 💚」