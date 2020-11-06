【開心速遞】鄺潔楹+陳婉衡+鞏姿希郊遊行山 宅男女神Judy：Nature is home 娛樂 18:11 2020/11/06 分享： 熱門 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮 ▲ 鄺潔楹、陳婉衡、鞏姿希一同行山。（取自鄺潔楹facenook） 《愛‧回家之開心速遞》演島大女神Venus的鄺潔楹（Judy），早前放假返母校胡素貞博士紀念學校。 今日趁天氣好，鄺潔楹約兩位好姊妹陳婉衡（Alycia）、鞏姿希郊遊行山。鄺潔楹先後上載兩張行山照，一張她們的合照，三人都齊穿Sports Bra，充滿活力氣色，鄺潔楹寫道：「Got my sweat on with Alycia and Krystal ⛰。」 另一張是鄺潔楹的獨照，並標明郊遊地點為菠蘿壩自然教育徑，寫道：「Nature is home 💚」 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【開心速遞】《愛回家》島大女神鄺潔楹返母校 宅男女神Judy原來是「沙田友」 17:34 2020/11/04 【開心速遞】《愛回家》島大女神鄺潔楹返母校 宅男女神Judy原來是「沙田友」 【開心速遞】林凱恩母女檔挑戰大東山 《愛回家》Bonnie行6小時賞芒草打卡【附行山路線】 15:34 2020/11/04 【開心速遞】林凱恩母女檔挑戰大東山 《愛回家》Bonnie行6小時賞芒草打卡【附行山路線】 【開心速遞】「賈名媛」邱芷微男友患癌做化療 陳志忠冷藏精子為生B做準備 今日 16:44 【開心速遞】「賈名媛」邱芷微男友患癌做化療 陳志忠冷藏精子為生B做準備 鄺潔楹 行山徑 行山 Local Tour 開心速遞 電視劇 TVB