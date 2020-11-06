醫學會促港府釐清本港疫苗安全性　並冀盡快說明強制病毒檢測詳情

▲ 醫學會會長蔡堅。（ 陳靜儀攝）

新冠肺炎疫情未平，冬季流感即將來到，不少市民開始接種流感疫苗作預防，惟南韓發生多宗注射流感疫苗後死亡事件，令人對接種疫苗卻步。醫學會今日(6日)表示，港府必須釐清疫苗安全性釋除家長及市民的疑慮；又促請政府盡量減少入境旅客的隔離驗疫豁免，避免新冠病毒在本地傳播。

南韓早前出現有人接種流感疫苗後死亡的個案，醫學會認為，目前未有證據顯示流感疫苗會在香港引起嚴重不良事件。醫學會會長蔡堅表示，政府早前訂購的80多萬疫苗中，至今已接種了20萬劑，而本港仍一直未有出現有市民接種後不適、發燒及死亡等個案，可見本地接種屬安全，認為當局應盡快向市民釐清，「講多點，等人不要害怕」，又籲市民在本月底的流感高峰期前盡快接種。

醫學會傳媒病顧問委員會聯席主席陳以誠提到，政府現時對小學及幼稚園的流感疫苗外展計劃並不統一，當中幼稚園的疫苗由私家醫生訂購、儲存及運送，而小學的疫苗則全數由政府負責，「好多醫生訂針後會讓廠商直接於幼稚園打針當日運到該校，若有剩餘疫苗，需要醫生自行運回診所雪藏，惟不是所有醫生都有大雪櫃」，亦難保證運送途中的溫度等是否適合，故認為應統一由政府負責，以確保疫苗供應。

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷補充，現時本港有18萬名幼稚園學生，政府有責任完善幼稚園接種疫苗計劃的制度，若由私家醫生負責，有任何接種疫苗的問題發生，家長便會十分擔心疫苗來源，「現時局面就是很多家長不敢在學校接種，但又不想子女不打針，所以會四出撲針」。

另外，有消息指政府有意安排本港市民作強制性新冠肺炎病毒檢測，醫學會指，現階段尚未見當局就政策有任何公布細節內容，期望當局盡快公布，包括強制背後是否有足夠的法律依據支持；又稱樂意與當局就不同方案的可行性作討論。

陳以誠提到，有學者提出病人即使出現輕微徵狀都接受檢測，但新冠病毒有很多不同病徵，「頭痛、無胃口都可以是病徵」，認為當局要清晰列明指引，否則醫生難以決定誰人需要檢驗；又指若以每名醫生每日轉介4名病人接受檢測計劃，每日會額外增加兩萬個標本，又關注當局的檢測及追蹤能力可否應付。

醫學會建議，入境香港的旅客不可再豁免新冠病毒檢測，入境旅客的隔離檢疫豁免亦應盡量減少；又期望當局為參加幼稚園及幼兒中心外展接種計劃的醫生，處理購買、存儲及運輸的安排，以提高幼童接種率，釋除家長及市民的疑慮。

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記者：洪芷晴