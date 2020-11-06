韓正和林鄭會面沒有討論美國大選　林鄭冀港美關係回復正常

▲ 正在訪京的特首林鄭月娥，今日（6日）率多名局長拜會了中央港澳工作領導小組組長韓正。（資料圖片）

正在訪京的特首林鄭月娥，今日（6日）率多名局長拜會了中央港澳工作領導小組組長韓正。韓正與其他內地官員於會面前寒暄，期間提及美國總統選舉，有官員問為何現在還未有結果？另一名官員就回應，總統特朗普可能要打官司。

那麼，韓正和林鄭的閉門會面中，又有否談及美國大選？林鄭總結訪京時謂沒有，會面期間沒有討論。她又說，自己只關心香港的發展，關注香港是否能融入國家發展大局上。

至於林鄭月娥對新一屆美國政府有甚麼期望？她就說，不想參與有關美國政治的討論，但批評美方過去一年持續干涉中國及香港內部事務，「在國際關係中是完全不合理」，她不滿美方單方面選擇暫停雙方已簽署的協議，並制裁包括她在內的政府官員，她強調︰「每個政府都要尊重另一個地區及國家司法！」

不過，林鄭始終希望香港和美國的關係可回復正常，雙方可在相互尊重和合作下建立關係。她指出，其實現時仍有大量美資公司在港，認為美國與香港多年來都有「好強和穩固的關係」。

值得留意的是，以往特首訪京，只有會見領導人的時候，中聯辦及港澳辦主任才會陪同，但特首林鄭月娥率領5名局長訪京之旅，直至昨天拜訪了6個部委，全部都由第一把手接待，可見中央的重視。而且，除了昨天證監會及衞健委外，中聯辦主任駱惠寧及中聯辦副主任仇鴻都在座。有政界中人指，有關安排顯示中聯辦的角色愈見吃重。