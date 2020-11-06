  • 26°C
香港時間 : 20201106日 (週五) 19:12
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【樂園露營】海洋公園Glamping加推14個聖誕跨年檔期　開賣不足2小時即售罄

社會 18:18 2020/11/06

分享：

熱門 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

海洋公園「星夜高峰Glamping」加推14個聖誕跨年檔期，開賣不足2小時即售罄。（經濟日報資料圖片 / 海洋公園提供）

海洋公園11月起推出園內露營體驗「星夜高峰Glamping」，因應反應熱烈，今日（6日）加推14個橫跨平安夜、聖誕節以至新年的露營檔期，下午4時再開賣，但開賣不足2小時，官網已顯示所有最新提供的活動日，已全部售罄。

TOPick記者今日（6日）傍晚5時登入官網了解活動最新售賣情況，需輪候約1小時前往訂購頁面，至傍晚6時進入相關頁面，官網已顯示活動日提供的最新所有日子列為「售罄」。

官網顯示活動已全部售罄。（海洋公園官網截圖）

官網顯示活動已全部售罄。（海洋公園官網截圖）

至於另一項加推了兩個檔期的小型版露營體驗「家森親子營」，亦同樣已額滿。

海洋公園「星夜高峰Glamping」原定於11月20日至12月13日期間的指定周五至日舉辦，於園內「高峰樂園纜車廣場 」感受露營體驗，園方因應反應熱烈，加推12月及明年1月更多檔期。更多詳情即看：【下一頁】

「星夜高峰Glamping」兩日一夜活動除了可玩園區景點外，更可欣賞日出﹑行南朗山﹑跟海獅見面等，每個帳篷收費2,800元，最多4人同行，包含4人的兩天標準入場門票﹑早及晚餐等。活動提供的帳篷備有空調、基本傢俬、風扇、迷你冰箱及充電插頭等設施，園方亦會提供淋浴設施。更多收費及行程詳情即看：【下一頁】

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：陳曉瑩

相關文章

【樂園優惠】海洋公園推門票美食通行證　無需預約成人門票+小食或套餐398元【附詳情】
17:14 2020/11/05
【樂園優惠】海洋公園推門票美食通行證　無需預約成人門票+小食或套餐398元【附詳情】
【期間限定】海洋公園11月推限定夜場派對　4人組隊挑戰6任務如玩「港版Running Man」
14:47 2020/10/27
【期間限定】海洋公園11月推限定夜場派對　4人組隊挑戰6任務如玩「港版Running Man」
【星二代】蘇永康父子去海洋公園酒店Staycation　3歲半仔著Gucci衫Chok樣影相似爸爸
14:35 2020/10/26
【星二代】蘇永康父子去海洋公園酒店Staycation　3歲半仔著Gucci衫Chok樣影相似爸爸
露營 海洋公園

最高瀏覽

【疏忽照顧】爸爸自顧碌手機放任孩子家中玩耍　5歲兒2歲女開窗直墮15樓亡
今日 09:47
【疏忽照顧】爸爸自顧碌手機放任孩子家中玩耍　5歲兒2歲女開窗直墮15樓亡
【十優港姐】麥明詩緋聞男友月入6位數　飛機師Keith讚Louisa：人好又聰明
16:32 2020/11/05
【十優港姐】麥明詩緋聞男友月入6位數　飛機師Keith讚Louisa：人好又聰明
【新冠肺炎】源頭不明個案居錦田　曾帶子女到多個球場、玩具反斗城及牛角餐廳
16:46 2020/11/05
【新冠肺炎】源頭不明個案居錦田　曾帶子女到多個球場、玩具反斗城及牛角餐廳