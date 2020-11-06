【樂園露營】海洋公園Glamping加推14個聖誕跨年檔期　開賣不足2小時即售罄

▲ 海洋公園「星夜高峰Glamping」加推14個聖誕跨年檔期，開賣不足2小時即售罄。（經濟日報資料圖片 / 海洋公園提供）

海洋公園11月起推出園內露營體驗「星夜高峰Glamping」，因應反應熱烈，今日（6日）加推14個橫跨平安夜、聖誕節以至新年的露營檔期，下午4時再開賣，但開賣不足2小時，官網已顯示所有最新提供的活動日，已全部售罄。

TOPick記者今日（6日）傍晚5時登入官網了解活動最新售賣情況，需輪候約1小時前往訂購頁面，至傍晚6時進入相關頁面，官網已顯示活動日提供的最新所有日子列為「售罄」。

▲ 官網顯示活動已全部售罄。（海洋公園官網截圖）

▲ 官網顯示活動已全部售罄。（海洋公園官網截圖）

至於另一項加推了兩個檔期的小型版露營體驗「家森親子營」，亦同樣已額滿。

海洋公園「星夜高峰Glamping」原定於11月20日至12月13日期間的指定周五至日舉辦，於園內「高峰樂園纜車廣場 」感受露營體驗，園方因應反應熱烈，加推12月及明年1月更多檔期。更多詳情即看：【下一頁】

「星夜高峰Glamping」兩日一夜活動除了可玩園區景點外，更可欣賞日出﹑行南朗山﹑跟海獅見面等，每個帳篷收費2,800元，最多4人同行，包含4人的兩天標準入場門票﹑早及晚餐等。活動提供的帳篷備有空調、基本傢俬、風扇、迷你冰箱及充電插頭等設施，園方亦會提供淋浴設施。更多收費及行程詳情即看：【下一頁】

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記者：陳曉瑩