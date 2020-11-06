民主派8人被控違特權法 准保釋至明年2月再訊

▲ 民主派8名人士分別被控違反特權法，案件今於西九龍裁判法院提堂，各被告准保釋至明年2月2日再提訊。(陳國峰攝)

今年5月立法會內務委員會召開會議期間，許智峯及陳志全等共8名現任及前任立法會議員涉引起騷亂及妨礙6名立法會人員，被控藐視及妨礙正在執行職責的立法會人員共15項控罪，違反《立法會（權力及特權）條例》，案件今（6日）於西九龍裁判法院提堂。辯方指暫未收到任何文件，申請押後案件，另須等待梁國雄被指於立法會搶文件案向終審法院申請上訴許可。裁判官將案件押後至2021年2月11日再訊，8人各准以1,000元保釋候訊。

被告依次為許智峯（38歲）、陳志全（48歲）、朱凱迪（43歲）、尹兆堅（51歲）、黃碧雲（61歲）、張超雄（63歲）、胡志偉（58歲）及郭永健（33歲）。陳志全報稱網台主持、朱凱迪報稱區議員助理、郭永健報稱立法會議員助理，其餘均為立法會議員。

8名被告中，除胡志偉外，全部各被控1項藐視罪。控罪指他們分別於2020年5月8日在立法會綜合大樓會議室1內，在立法會的委員會舉行會議時，引起騷亂，致令該委員會的會議程序中斷或相當可能中斷。

除黃碧雲及張超雄外的6名被告，另被控1項或2項「干擾、騷擾、抗拒或妨礙正在執行職責的立法會人員」罪。許智峯及朱凱迪，被控於同日同地干擾、騷擾、抗拒或妨礙正在執行職責的立法會人員，即劉健偉。陳志全的控罪則涉2名立法會人員，即劉健偉及呂金榮。尹兆堅的控罪則涉另外2名立法會人員，即董漢民及韋家強。胡志偉的控罪則涉立法會人員麥偉志，而郭永健的控罪則涉立法會人員簡廣榮。

控方指已準備好答辯，辯方表示暫未收到任何文件，有關前立法會議員梁國雄涉於立法會搶文件，被控藐視罪一案，將於2021年2月2日在終審法院申請上訴許可，故申請押後本案至2021年2月11日再訊。

另外，東區裁判法院正處理兩宗案件，分別涉林卓廷及尹兆堅於2018年與立法會人員推撞，以及7名議員涉於2019年與其他議員發生衝突，辯方指本案可與該兩宗案件一併處理。

裁判官准以押後案件至2021年2月11日再訊，並著控方考慮安排本案與東區裁判法院兩案一同再訊，8人准以1,000元保釋候訊，期間須住在報稱地址，有更改必須通知警署。

張超雄於庭外指，案發當天與多名議員不同意李慧琼議員擔任主持，張強調，政治爭拗應於議會內解決，政府卻用法律手段制止，批評政府做法是打壓異見。

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記者：林欣樂