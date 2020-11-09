【同行者】太太臨盆在即丈夫突罹癌辭世　社工助遺孀活出新希望

▲ Arnold幫過不少晚期病人達成心願，也協助家屬解憂和處理生活問題。

助人自助，有時透過幫助別人，也能賦予自己堅持下去的力量。註冊社工梁梓敦（Arnold）從事哀傷輔導13年，幫過不少晚期病人達成心願，也協助在生家屬排解鬱悶，處理親人離世後刻不容緩的生活及情緒問題，幫助他們繼續走人生路。

▲ Arnold從事哀傷輔導13年，見證過不少生離死別。（黃建輝攝）

作為喪親輔導工作者，Arnold常面對生離死別，有令他情感受衝擊的場面，也有使他收獲滿足感的個案。Arnold記得，數年前一名新手媽媽來到他面前，臉上毫無初為人母的喜悅，形體消瘦、面容憔悴，手抱著一個未足月的孩子，向Arnold求助：

她跟我說，她的老公死了。而她3個月前的計劃不是這樣，為甚麼3個月後會變成這樣？她不知道如何活下去。

這位女事主原本與丈夫計劃懷孕，成功懷孕後，丈夫就叫她辭職安胎，承諾會照顧她及未出生的孩子。很不幸地，在她懷孕9個月時，丈夫身體不適，檢查確診是末期癌症。結果孩子出生不足一個月，丈夫就病逝，令她生活頓時陷入困境，無法自處。

剛接到這宗個案時，Arnold便意識到緊急性，這名事主本身是一名全職媽媽，積蓄只有數千元，但她每月就要交數千元租金：

住屋、食物、生活費對她來說都是問題，而她找不到出路。

除了安慰她的情緒外，當時Arnold和同事每天也陪著她，辦理一些申請手續，如輪候公屋、申請綜援、食物銀行等，又尋找義工為她照顧孩子，應付生活需要。差不多過了3、4年後，這名媽媽帶著孩子搬去東涌，生活漸趨穩定，而孩子也已入讀幼稚園，健康成長：

過程令我們很開心，看著她由很差很差，看不見出路，到今天成功走出來，好好生活，我們很安慰。我經常強調，一個個案就讓我們明白，為何要繼續做下去。其實我們的工作就是想幫助這些有需要的人。

見證受助者一步步由困境中活出新希望，固然是令人安慰。但Arnold亦指出，社會上仍存有眾多喪親個案需要協助，現時能處理的只是冰山一角。

▲ 13年來Arnold舉辦過不少活動，一直嘗試從多方面推廣生死教育。（受訪者提供）

以他服務的聖公會聖匠堂長者地區中心為例，機構由2004年起提供喪親輔導至今，處理過6300多宗喪親者個案。現時機構每月約接獲60宗新個案，一年個案總數約為600多宗，當中有9成是由政府轉介：

服務遠追不上需求，以100個喪親家庭的家屬為例，大約15%需要深入長期輔導。

然而據近年資料顯示，本港每年約有4萬宗死亡個案，提供哀傷輔導的非牟利機構卻僅只有3間。面對資源緊拙、人手不足等問題，實在難以為全部有需要的人士提供服務。

自入行以來，Arnold一直嘗試從多方面推廣生死教育、臨終關懷等概念，未來亦打算為失胎父母增設輔導服務，在哀傷輔導的路上繼續馳騁。

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記者：陳昊淋