涉向警員擲垃圾桶蓋 男生囚3個月准保釋候上訴

▲ 男生涉向警員擲垃圾桶蓋，今於西九龍裁判法院被判囚3個月，准保釋候上訴。(經濟日報資料圖片)

去年10.1國慶日，24歲男生涉於荃灣一天橋上向地上警員投擲橙色垃圾桶蓋，最終並沒有擊中任何人。涉案男生早前否認襲警罪，經審訊後被裁定罪名成立，今（6日）於西九龍裁判法院被判 3個月監禁。裁判官判刑時指，法庭不會姑息襲警行為，以保障警員人身安全，否則會影響警隊士氣。被告准以1,000元保釋等候上訴，期間不得離港。

被告梁文輝（24歲），報稱學生，控罪指他於2019年10月1日，在荃灣荃豐中心天橋上襲擊偵緝男警賴信安。

辯方求情指，被告的背景報告極為正面，其家庭關係融洽，被告本是前景良好的大學畢業生，因事件影響前途。感化官考慮到被告家境及過往讀書時的情況，亦指被告犯案與其性格不相符；辯方又指，被告真誠反省，承諾不再牽涉入社會事件，加上事件無人受傷，情節較輕，被告亦已被還押兩星期。

裁判官劉淑嫻判刑時指，判社會服務令未能反映罪責，被告從天橋將垃圾桶蓋擲向警員，及後掙扎時導致頭部及面部有傷，亦是被告自招。

裁判官又指，法庭不會姑息襲警行為，以保障警員人身安全，否則會影響警隊士氣，雖然被告有良好品格，但判監是此控罪一般判刑，判監3個月，並批准被告以1,000元保釋候上訴，期間不得離港，須交出旅遊證件。

另外，辯方早前就控方申請匿名令一事，批評控方延誤案件，向控方申請訟費，裁判官拒絕申請。

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記者：林欣樂