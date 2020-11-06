【前世情人】兩女兒成為《鬼滅之刃》小粉絲　日本爸爸買精品氹愛女全家陷「鬼滅貧窮」

▲ 日本有兩女童受爸爸影響迷上《鬼滅之刃》，全家人花很多錢購買相關用品精品。

女兒是爸爸的前世情人，日本有一年輕家庭，兩女兒在今年5月受爸爸影響，迷上近期非常流行的動漫《鬼滅之刃》，之後她們一見到相關精品就會嚷著想要，爸爸都會心甘情願買下來。結果不知不覺全屋都是「鬼滅」的蹤影，爸爸花了許多錢更令全家陷入貧窮。此情況並不罕有，近期日本網絡興起「 鬼滅貧乏」一詞。

▲ 兩女兒跟爸爸都是《鬼滅之刃》粉絲。（影片截圖）

鬼滅之刃入侵日本家庭

日本電視台TBS於10月29日播出「グッとラック!」（GUTTO-LUCK! ）節目 ，其中一節是探討近期日本流行的話題《鬼滅之刃》，《鬼滅之刃》在日本非常受歡迎，尤其近期電影上映，令很多人為之瘋狂，甚至引起了「鬼滅貧乏」，可稱為「鬼滅貧窮」，照字面意思來解釋，指粉絲們因瘋狂購買相關產品而變得貧窮。

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電視台追蹤出現「鬼滅貧窮」的一家四口，爸爸自言亦是漫畫《鬼滅之刃》的粉絲。他跟太太育有9歲及7歲女兒，兩女兒在今年5月受爸爸影響而迷上了《鬼滅之刃》。

《鬼滅之刃》非常流行，無處不在，除了模型、精品之外，有出衣服予人cosplay扮演角色，亦有一系列聯乘商品，包括小食、杯麵、飲品等。節目追訪他們一家，見兩姊妹就分別穿上男女主角的服飾，扮演兄妹炭治郎與彌豆子。家中的樓梯旁的牆壁及女兒的房間全是相關的漫畫書、精品公仔、海報、掛畫、襟章，甚至是漫畫角色人物所使用刀的大模型也有。以上皆是爸爸購買︰

我小時候就是看《周刊少年JUMP》的漫畫長大的，所以知道女兒們愛上這部作品也很開心。

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無計劃地買下2箱零食

節目之後隨他們一家四口外出，他們本來只是到超級市場買咖哩，怎知見到第二彈小食聯乘《鬼滅之刃》，女兒嚷著想要，爸爸就買了2大箱零食。之後，他們追入便利店，亦花了5000日圓（約372港元）買了相關商品！

爸爸解釋寵女兒是因為她們分別在6月及8月生日，可是受到疫情影響，未能外出慶祝，決定買她們喜歡的物品，有次兩姊妹更一口氣在店內瘋狂掃貨買了5萬日圓（約3720港元）。主持問爸爸至今總共花了多少錢買有關精品，他只是保守地表示半年花了30萬日圓（約2萬2千多港元）。太太笑指現時質問老公和女兒買了多少，他們都絕口不提，相信丈夫一定是「報細數」。

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責任編輯︰王明芳