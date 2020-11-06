林鄭︰訪京之行獲中央高度重視　

▲ 特首林鄭月娥一連三日於訪京期間與國務院副總理韓正，以及中央6個部委的首長會面。（資料圖片）

特首林鄭月娥一連三日於訪京期間與國務院副總理韓正，以及中央6個部委的首長會面。她今日（6日）表示，對完成訪京之行感到高興，這次行程獲中央高度重視，但她未能透露具體的會面內容。她稱，會面內容是有關新一份《施政報告》的建議，主要圍繞防控疫情、恢復經濟及舒解民困三方面，有關提升和鞏固香港國際金融中心、航空樞紐和創新中心的建議，詳情要留待於《施政報告》發表。

林鄭月娥今日下午於特區政府駐京辦見記者，總結在北京訪問的行程。她稱，今次的訪京之行，目標是爭取部委及中央，進一步支持香港的經濟發展，過去2日，分別與6個部委首長會面，包括中證監、衞健委、發改委、商務部、科技部及民航局，討論支持香港的經濟措施，她很高興香港提出的意見，都取得中央支持，反映中央高度重視和支持香港融入國家發展大局。她又說，港澳辦主任夏寶龍和國務院副秘書長丁學東已召開中央部委會議，討論香港實施的政策。

林鄭續指，部委在會面前已深入研究了港府的建議，「不用我們即場再詳細解釋」，對此感到鼓舞。她稱，明日將訪問深圳，與深圳市高層會晤，討論如何聯手推動粵港澳大灣區建設及深港合作。

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責任編輯︰尹櫻霖