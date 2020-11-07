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【親子好去處】貝澳露營車親子Glamping初體驗　睇盡海景日落摘時令蔬菜享受BBQ

親子好去處 17:34 2020/11/07

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熱門 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

貝澳露營車親子Glamping初體驗，睇盡海景日落，大玩特玩。

秋天是適合露營的季節，若是露營新手又想和家人親親大自然，使用露營車是一個不錯的選擇。親子KOL「暴龍媽媽」一家日前到大嶼山貝澳旅遊，便租用中型家庭露營車。露營車不大但設備齊全，只需準備簡單行裝便可體驗露營樂趣。

營地風景秀麗

貝澳露營車會坐落在大嶼山南部生態保育區貝澳沙灘邊，由東涌乘坐巴士，約半小時車程可到達。營地範圍內有大草地，風景秀麗，適合戶外活動。從營地步行5至10分鐘便到海灘，暴龍媽媽一家當天更看到一群水牛在海灘休息，令他們禁不住驚呼可愛。

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車設備齊

一家大小使用露營車，最關心的當然是內部設備是否足夠。暴龍媽媽指露營車上有廁所和浴室，面積不大，使用體驗當然不及住酒店，但仍比紮營方便舒適。車內其餘設備足夠應付露營所需，以暴龍媽媽租用的中型家庭露營車為例，內有一張雙人床及一張梳化床，亦有冷暖氣、雪櫃、餐具、卡類及棋盤遊戲，以及wifi網絡。

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配套元善

行至海灘只是短短5至10分鐘路程，便能欣賞日落美妙景色。（港台混血小暴龍Facebook）

營地配套元善，設有山羊舍及有機農場，小朋友可以嘗試餵山羊，也可以在農地摘時令蔬果。營地更設有彈床，讓小朋友好好放電，暴龍媽媽指小暴龍玩了一整天，當晚9時便上床睡覺。若不想在營地燒烤，可選擇到附近餐廳用餐。

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受疫情影響，一家大小難以出國旅行。留在香港同樣有好去處，像暴龍媽媽一樣選擇在露營車住一晚，可和家人親親大自然，享受寧靜假日。

貝澳露營車會營地資訊

地址：大嶼山貝澳老圍村20 D

收費：小型露營車(2人)$1699、中型露營車(4-5人)$2499

交通：在東涌港鐵站巴士總站乘搭3M巴士

文章及相片獲「港台混血小暴龍」授權

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責任編輯：胡嘉儀

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