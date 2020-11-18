【新手媽媽】懷孕患妊娠糖尿日打4次胰島素　吳日言有女萬事足：人生無憾

▲ 吳日言2年前成功懷孕，惟在懷孕期間患上妊娠糖尿，需要日打4次胰島素，經歷痛苦後，Yan歎人生無憾。

初出道的吳日言（Yan）以「冬菇頭」深入民心，當年的黃毛丫頭，如今已成為一名媽媽，「冬菇頭」不再，但臉上卻洋溢著幸福的氣息。吳日言4年前與拍拖17載的圈外男友結婚，婚後2年一直恨生BB的她卻一直未能成功，終經過多仔公Bob指點必孕秘訣成功懷孕。惟在懷孕期間患上妊娠糖尿，從懷孕4個月開始每天打胰島素針控制糖尿指數。BB出生時更遇臍帶纏頸，幸終成功誕下女兒Beatrice。轉眼間Beatrice現已兩歲多，Yan有女萬事足，直言人生無憾！

▲ Yan在2年前成為媽媽。（陳家瑩攝）

Yan於2016年與圈外男友Barry於沖繩註冊結婚，一直喜歡小朋友的新婚小倆口，婚前曾做產前檢查，驚覺子宮內有「朱古力瘤」即子宮內膜異位，有機會影響生育，當時醫生建議嘗試自然懷孕一年，惟將近一年時間，肚皮仍未有動靜，Yan只好四處詢問朋友，進食補品，養好身子，

好多朋友曾建議過不同方法，例如事後拱橋、倒轉，我不知是否有效，但我信科學的方法。

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幸得Bob傳授生仔秘訣一索得女

眾所周知，多仔公Bob育有三女一子，他向Yan傳授「成功生B秘訣」，

嗱！如果你知道哪天排卵，當天就乖乖地在家陪老婆，重點在隔天早上刷牙後再與老婆開心一下。

不料，Yan在得到獨門秘笈後便一索得女。

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第一次與女兒相遇 強勁心跳畢生難忘

Yan猶記得，當時月經遲遲未到，靈機一觸便買驗孕棒檢驗，丈夫還笑說，「這些事好邪，一驗隔天就會來了。」沒想到，一驗就看見兩條紅線，小倆口不敢相信，隔天更再買2條枝不同牌子的驗孕棒，再次檢驗，最後確定懷孕。

不過，得悉懷孕後，Yan每天都活得小心翼翼，生怕一舉手一投足「胎兒」會有危險。直到見婦科醫生前，Yan將懷孕一事隱瞞，家人、身邊的朋友全不知情。千等萬等，終於到見婦科醫生的那天，也終於等到與胎兒相遇的時候，

聽見BB的心跳時，我與丈夫互相緊拖大家，我覺得好奇妙，那刻BB的心跳好快，噗噗噗......好強勁，這個聲音，這個感覺，我會一輩子都記得，好感動。

第一次胎動巧遇2018年世界盃

與BB相遇後，Yan更期待BB下一個舉動。就在2018年，凌晨時分，Yan正在看世界盃，「過過過過......」。突然，她感到BB動了一動，她笑言，「不知道是不是我太過激動，還是她也在裡面踢足球呢。」

▲ Yan說起女兒，臉上便會不自覺地笑起來。（陳家瑩攝）

懷孕第4個月患妊娠糖尿



雖然懷孕初期雖沒有孕吐，惟Yan在懷孕4個月時患上妊娠糖尿，她形容過程治療非常痛苦，更需住院檢查糖尿指數，

我每天等待醫生餐單煮的食物，但是我四個指數依然不好，我請醫生放我走，我寧願打針，我好辛苦，我盡量吃好少，好肚餓但還是超標。

最後，因為妊娠糖尿指數未能控制，從懷孕4個月開始日打4次胰島素，直至誕下女兒Beatrice。

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冒險催生拒絕無痛分娩 歷10小時陣痛終誕女

好不容易捱過孕期，到了迎接可愛女兒出生的那天。醫生卻檢查發現胎兒有臍帶纏頸，醫生警告，如果拉扯太緊則不適合順產，但一直堅持順產的Yan還是想嘗試一下，

我還是想嘗試自然生，醫生說好，我幫你試，最後情況危急還是需要剖腹產，我接受這個決定。

經歷10多個小時陣痛後，本來已十分疲累，就在生育那刻，Yan靠著不知何來的力量最後順利誕下女兒，母女平安。

現在回想起當日誕女的畫面，Yan依然歷歷在目，不禁感慨，

媽媽真的好偉大，不要介意媽媽經常嘮叨、她只是緊張小朋友，因為從懷孕到生育期間，她與你血脈相連，也很愛你。



▲ Yan回想起女兒誕生的一刻，仍然歷歷在目。（陳家瑩攝）

由於女兒Beatrice出生後因黃疸需住院照燈，Yan出院後回家便倒頭大睡。隔天女兒終回家，Yan仍感覺與女兒關係疏遠，她笑言，「原來懷胎10個月，出來的就是你啦。」當晚，她第一次與女兒同牀睡，易醒的她完全不能入睡，

BB睡在旁邊，她的轉身聲、呼吸聲讓我完全睡不著，我才知道原來一張牀睡這麼難共存。

為免重覆前一晚的經歷，Yan將女兒放在嬰兒搖床上，每隔數小時餵母乳，她翌日早上還是疲憊不堪。

吳日言堅持餵哺母乳

Yan在女兒出生前，已決定成為母乳媽媽，給女兒最多的營養。不過，她形容女性餵哺母乳是人生中最醜陋的時刻，「試想像一下，每天晚上已經好累好殘，無奈這時老公走進來，看著你泵奶的樣子，真的甚麼形象消失，甚麼幻想都幻滅。」雖然沒有形象，Yan認為餵母乳可增加親子之間的聯繫，

看著她由剛出院瘦嶙嶙的身形，後來變成胖嘟嘟，我就知道一切都是值得的。

▲ Yan堅持餵哺母乳，希望女兒獲得最好的營養。（相片由受訪者提供）

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與神級隊友互相合作

在女兒出生後的一個月，Yan與丈夫創業的日式飯糰便當專門店開張，丈夫每天清晨起床，晚上近8時才回家，一家享用幸福晚餐。Yan那刻則在家照顧女兒，與丈夫分工合作，「女兒未出生前我們已經約法三章，小朋友我來照顧，他在外工作，每晚回家吃飯就可。」儘管丈夫工作忙碌，但他也會幫助女兒洗澡、換尿片，Yan形容丈夫是盡責的爸爸、神級隊友。

▲ Yan讚揚丈夫是神級隊友，互相幫忙照顧女兒。（相片由受訪者提供）

吳日言慶幸與女兒經歷不同的第一次

Yan深信，小朋友在3歲前有很多深刻經歷，她慶幸有時間能與女兒一起經歷不同的第一次，「因為我小時候已經好想成為媽媽，想有自己的小朋友，好好培育她，與她面對人生。」Yan回望自己的人生，雖然並非事事順利，但能夠擁有自己的家庭、事業，過往能嘗試自己幕前的工作已非常滿意，

如果即將完結我的人生，我都覺得我無憾，至少我帶了我的小朋友來到這個世界，之後她人生的路怎樣走，就讓她自己決定吧！

▲ Yan感恩能將女兒帶到這個世界。（陳家瑩攝）

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記者：黃存新、梁節儀