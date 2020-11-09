【媽媽視覺】用鏡頭記錄4歲孖女成長　日本媽媽拍出和風靚景萌照【多圖】

▲ 日本一位媽媽透過攝影，記錄4歲雙胞胎女兒成長。

媽媽打開手機相簿，相信出現得最多的一定是小朋友的照片。照片看似相似，但在媽媽眼中卻是獨一無二，不但見證小朋友成長，也作為日後最珍貴的回憶。日本有媽媽育有一對4歲雙胞胎女兒，她正正用鏡頭記錄愛女成長，每一張都是媽媽的視覺。

▲ 雙胞胎在夏日澄空下玩樂。（相片來源︰IG @twins22292439）

照片滿載日本風情詩意

這位日本媽媽Yuki來自福岡，現居於兵庫縣，雙胞胎女兒剛於10月滿4歲。她在2018年10月開設Instagram帳戶，不時分享兩個女兒的生活點滴，由嬰兒到現在進入幼稚園階段，媽媽都沒有錯過她們每一個重要時刻。

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Yuki為女兒所拍的照片，除了捕捉到她們可愛天真的一面，亦滿載日本風情。從她的照片可見日本四季的景色轉變，包括夏天的向日葵及繡球花、秋日紅葉，照片就像圖畫般有詩意。

▲ 媽媽鏡頭下的照片充滿詩意。（相片來源︰IG @twins22292439）

媽媽花心思配襯姊妹裝

雙胞胎女兒經常穿上一式一樣的衣服，Yuki花盡心思為她們裝扮，也配合天氣、環境及色調襯出姊妹裝。兩姊妹穿上和服、浴衣的樣子，顯得特別可愛。媽媽沒要求她們刻意擺甫士，反而拍攝她們最自然真實的一面。

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在雙胞胎女兒4歲生日時，Yuki在IG發文祝福女兒又大一歲，同時透露為人母4年的心情。照片中兩姊妹拿著「4」字氣球，戴上派對用的得意眼鏡，流露天真無邪的笑容。Yuki表示拍過很多生日照片，這張是她的最愛。

▲ 媽媽捕捉女兒可愛天真的一面。（相片來源︰IG @twins22292439）

女兒總是說「我愛媽媽」，這一句話令Yuki覺得無論湊女多累也好，一切都值得了。媽媽當然很愛錫女兒，希望她們一直健康快樂，媽媽願意永遠守在女兒身旁。

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責任編輯︰王明芳