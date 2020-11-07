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【明星扮靚】滋潤不乾燥+持久不掉色貼士　星級化妝師分享護唇心得秋冬唇妝

娛樂 14:50 2020/11/07

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熱門 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

星級化妝師Carmen分享護唇心得及推介秋冬妝容。

經常為楊偲泳、劉俊謙、岑珈其等化妝的星級化妝師Carmen（ig：carmencmakeup_hair）接受TOPick邀請，為TOPick柴犬追星主播卓姿化數款秋冬唇妝，並傳授不掉色秘訣。近日天氣愈來愈乾燥，Carmen提醒大家要時刻滋潤嘴唇，大方分享護唇貼士，做法十分簡單！

受到疫情影響，每天外出前都會戴上口罩，因而不掉色唇膏連月來成為了熱銷產品。不過，原來只要做足5個簡易步驟，任何唇膏或唇彩也能持久不掉色。

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星級化妝師Carmen親自為大家示範：

1. 清潔乾淨嘴巴。
2. 塗一層潤唇膏。
3. 待唇膏滲透後，用紙巾印走多餘的油份。
4. 塗上唇膏或唇彩。
5. 將薄紙巾覆蓋唇部，再以大化妝掃隔着紙巾撲上透明碎粉便能定妝。

乾燥季節到來，不論臉部或身體都需要好好保濕，唇部當然也不能被遺忘。

Carmen為ViuTV節目《全民造星III》參賽者張進翹化妝。（受訪者提供）

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Carmen建議大家可唇部做磨砂，做法簡單又快捷。

1.  將凡士林與砂糖混合。
2. 在唇部打圈按摩約30秒。
3. 用紙巾抹掉砂糖和凡士林。
4. 以洗面奶或洗面膏輕輕地沖洗。
5. 以紙巾印乾。
6. 塗上潤唇膏便可。

她說：「當嘴唇很乾時，只要使用凡士林加上砂糖去做磨砂，唇部便會變得很柔軟，同時也能去除死皮，令唇部變得滋潤。」問到為何需要以洗面奶或洗面膏沖洗時，她回應：「因為凡士林含有油份，若然只用清水沖會難以沖洗乾淨，需要加上鹼性的洗面奶洗乾淨，之後汪上潤唇膏，唇部便會立即變得柔軟。」

護理好唇部後，Carmen為卓姿化唇妝扮靚，迎接秋冬季來臨。她揀選了數款不同牌子及不同色號，讓卓姿可不時更換新造型。

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Carmen先為卓姿塗上CHA LING（茶靈）的彩護護唇膏：「這支LIP CARE滋潤護唇膏含有98%天然植物成分，且不含防腐劑，3倍滋潤度讓唇部可於24小時保濕。當你想塗唇膏卻害怕唇膏會偏乾，便可塗上這款有色潤唇膏，可以令唇部滋潤得來又帶點色彩。」

Carmen再為卓姿塗上Sulwhasoo（雪花秀）的肌本柔潤護唇膏，「唇膏中加了杏核油及專利成分Elastane Complex，添加唇色同步撫平唇紋，令雙唇水潤豐盈，適合用於任何時候。」

其後，Carmen為卓姿塗上NARS Lipstick，「唇膏內的熱情果籽油含豐富的Omega-6和9，可滋潤雙唇及提升雙唇的活力神采。而辣木油則可於雙唇上形成一層薄膜，鎖緊並保持色彩鮮亮。這支唇膏擁有長效持久的霧面與絲緞色澤，適合各種膚色，且妝效百變可作無限演繹。

最後，Carmen為卓姿塗上Makeupforever的Rouge Artist 霧光唇膏，「只要將唇膏蓋套在唇膏底，唇膏就會變成好似唇掃，方便描繪唇形。它可以掃出霧光唇色，妝感比較顯色和持久，適合任何場合。」

Carmen推介的唇妝品牌包括CHA LING、MakeUpforever、Nars、Three、Whoo后、Etvos、Laneige及Sulwhasoo。（梁樂欣 攝）

記者：梁樂欣

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