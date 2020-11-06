【旅業寒冬】旅議會蝕逾1,000萬元　消息：現金流僅「捱」至明年3月或需裁員

▲ 疫情下旅議會陷入財政危機。(資料圖片)

新冠肺炎疫情重創旅遊業，連帶以賴旅行社印花徵費為主要收入的旅遊業議會收入大減。旅議會在2019/2020年度年報公布財務狀況，上一個年度錄得虧損超過1,000萬元，總幹事陳張樂怡表示，議會因印花徵費收入驟失，陷入嚴峻財務危機。據了解，議會原有約60名員工，現時只餘下約50人，他們每月都要放無薪假；而議會目前的現金流只可「捱到」明年3月，或需裁員三分之一。

根據財務報表，旅議會上年度總收入約4,153萬元，本年度跌至2,471萬元，其中印花徵費收入佔上年度收入近70%，約2,829萬元，不過本年度的印花徵費僅1,476萬元，大跌約近5成。其他收入亦錄得下跌，其中入境團登記費收入跌幅達85%，由約260萬元大跌至約39萬元；支出方面，總支出約3,523萬元，與去年相若，員工支出佔最大比例，達2,185萬。在收入大減而支出未見相應減少下，令旅議會財政轉盈為虧。

旅議會主席黃進達年報中提到，自去年社會事件及今年的疫情重創本港旅遊業，在前所未有的衝擊下，業界要面對裁員或收入驟減的苦況，議會的財政因印花徵費收入暴挫，而出現巨額虧損，議會會在各方面研究減輕會員負擔，如容許會員共用營業處所等等。

陳張樂怡則表示，疫情令外遊業與入境業完全停擺，不僅會員失收入，議會因印花徵費收入驟失，陷入嚴峻財務危機。但她指，議會雖然資源緊絀，而且因為實行裁員、自然流失等節流措施後人手變得不足，但仍會繼續執行政府為業界推出的多項紓困措施。

旅議會下周一（9日）會召開董事會議，下周二（10日）開年度會員大會，向會員交代現時旅議會財政緊絀情況。

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記者：陳曉瑩、蘇文軒