陳志全斥律政司顛倒是非 郭偉强：遲來的正義

▲ 郭偉強拉扯陳志全衣領。

律政司將介入前立法會議員、人民力量陳志全私人檢控工聯會議員郭偉强的普通襲擊案件，不提證供起訴。陳志全批評警方和律政司顛倒是非黑白，令他由原告變被告，不排除提出司法覆核。郭偉強則形容，這是遲來的正義。

陳志全批評律政司「放生」郭偉强，是鼓勵建制派在立法會動手，又質疑，就算法庭接納私人檢控，律政司都可以隨時放人，他正和律師團隊商量下一步行動，不排除提出司法覆核。

郭偉强則在社交平台回應指，雖然律政司已提出介入，但要法院法官作最後裁決才可作實，認為一切都言之尚早。他相信，有關決定是經過審慎和多方面的考慮而作出的。他續指，立法會的保安同事，一向協助維護議會秩序及保障議員安全，「不應該恩將仇報」，更不可罔顧前線工作人員的應有安全。

今年5月8日立法會內務委員會特別會議上，民主派和建制派就選舉內會主席一事起衝突，當時郭偉强拉扯陳志全衣領，令陳志全倒地，郭事後稱，自己是「合理分隔保安與他（陳志全）的距離」，而陳志全則被診斷椎間盤突出，其後發起眾籌對郭偉强提出私人檢控。

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責任編輯：林曉君