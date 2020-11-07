【新冠肺炎】消息：本港新增6宗確診　涉及感染源頭不明本地個案

本港新冠肺炎疫情未止，消息指今日(7日)新增6宗確診個案，涉及感染源頭不明本地個案 ，衞生防護中心及醫管局今日將會有記者會交代疫情。

衞生防護中心昨日(6日)公布6宗新增確診個案，均屬輸入個案，是本港自10月31日以來再現本地零感染；昨日新增個案包括2名外傭及一名機組人員，患者由印度、英國、菲律賓、埃塞俄比亞及印尼返港，當中5人未有病徵。詳情請見【下一頁】

本港至昨日累計5,362宗，包括5,361宗確診個案及一宗疑似個案。近日出現多宗本地個案，涉事確診者曾到訪多間食肆、球場及商店，包括譚仔雲南米線、銅鑼灣名珠城店DON DON DONKI 等。詳情請見【下一頁】

對於有指政府有意安排本港市民作強制性新冠病毒檢測，醫學會昨日直言未見當局就政策有任何公布細節內容，期望當局盡快公布；又提到港府必須釐清疫苗安全性釋除家長及市民的疑慮。詳情請見【下一頁】

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記者：陳正怡