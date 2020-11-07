【天氣預測】天文台：艾莎尼減弱「掛波」機會不大　料下周初氣溫降至最低20度

▲ 天文台稱發出熱帶氣旋警告信號的機會不大。（經濟日報資料圖片）

熱帶氣旋艾莎尼昨日已進入本港800公里範圍，惟天文台今日(7日)指，受到東北季候風的持續影響，艾莎尼會在日間進一步減弱，且會與本港保持一段距離，發出熱帶氣旋警告信號的機會不大；天文台會會繼續密切監察其最新動向。

根據天文台資訊，強烈熱帶風暴艾莎尼今早已於南海東北部減弱為熱帶風暴，於上午10時集結於高雄以西約100公里，預料向西北偏西移動，時速約10公里；稍後向西南移動，橫過南海東北部，並逐漸減弱。

▲ （擷自天文台網頁）

天文台預料受到東北季候風的持續影響，艾莎尼會在日間進一步減弱，其環流較細小及緊密，與本港保持一段距離，發出熱帶氣旋警告信號的機會不大，天文台會繼續密切監察其最新動向。

至於本港今日天氣天晴乾燥，吹和緩至清勁偏北風，初時離岸間中吹強風，氣溫介乎23度至29度；展望明日雲量較多，而乾燥的東北季候風將於下周持續影響廣東地區，區內天色大致良好，大致天晴及乾燥，早晚天氣稍涼，下周二、三氣溫會降至最低20度。

▲ （擷自天文台網頁）

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記者：陳正怡