【幸福三重奏】賭王公子何猷君揚言不拿家裡錢　奚夢瑤願與丈夫同甘共苦：沒問題

▲ 奚夢瑤婚前已被告知要「捱」，賭王公子何猷君：「從不拿家裡的錢！」

已故賭王何鴻燊的公子何猷君與太太奚夢瑤當年因為參演真人騷而相戀，近日夫妻再度參加內地真人騷節目《幸福三重奏》，何猷君與太太在節目中不停放閃外，在日前的《幸福三重奏》預告片中，何猷君跟另一參加者吳京提到，自己在婚前曾跟太太說過不會跟家裡拿錢，更希望對方陪他創業陪他闖，當時更奚夢瑤直接回答：「沒問題。」

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▲ 二人在節目內外都經常放閃。（微博圖片）

何猷君表明早已分「燊家」

何鴻燊四房兒子何猷君一直是尖子，在感情方面亦可算是個「大贏家」。現年25歲的何猷君，於2018年參加內地真人騷《愛的時差》力追比他年長6歲的內地名模奚夢瑤。

去年何猷君打造盛大的求婚驚喜，成功得到奚夢瑤首肯，更非常迅速地於同年10月為何家誕下首名男長孫，當時何猷君已經公開表明，為何家添長孫並非為了分「燊家」，而且家產早已在他15歲時候已經分完。

▲ 奚夢瑤去年為何家誕下首名男孫。（微博圖片）

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何猷君不靠父蔭

一直以來外界對何猷君與奚夢瑤的婚姻都有不少說法，不過二人處處表現恩愛，修身成功的奚夢瑤近日與老公再度參加內地節目《幸福三重奏》，二人在節目中分享不少相戀、關係中的趣事。

節目組日前發放一段預告，見何猷君在車廂內與另一名參加者吳京聊天，他重提自己早已經跟家人揚言，希望先在外面闖蕩、擁有自家的上市公司後，再回何家幫忙管理產業，目的是想跟家人證明自己在外面也在生存能力。

而何猷君確實於兩年前，把其電競公司招股書當作是爸爸何鴻燊的生日禮物。

▲ 何猷君於前年把招股書當作是生日禮物送給爸爸。（微博圖片）

在跟吳京聊天時，何猷君自爆在他婚前已經跟奚夢瑤說過：「你不要以為我是有一張無限額度的卡的富二代，我說過不會拿家裡一分錢。」又說希望自己能夠在外打拼，希望奚夢瑤能夠陪他一起奮鬥。

而奚夢瑤當時聞言只簡單地說：「沒問題，你有甚麼需要我幫你，我都可以。」讓猷君非常感動。

不少網民留言指二人是真愛，婚姻不是為了金錢，但亦有網民指出何猷君之所以成功，或多或少都因為他頂著「賭王公子」之名。

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