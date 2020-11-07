【小三下場】黃心穎+黎振燁洗底無望被大台放棄　偷食自招惡果遭TVB解約

▲ 黃心穎、黎振燁形象插水被TVB解約。

「安心事件」爆出後，雖然黃心穎被TVB全面停工「直入雪櫃」，但大台對她仍抱觀望態度，當時大台高層多次被問及與黃心穎的合約問題時，大台方面都沒有直接表態。

雖然她先後播出黃心穎參演的《牛下女高音》、《丫鬟大聯盟》，《堅離地愛堅離地》亦宣布解禁在明年推出。

可是今天有傳大台經考量後，有感「安心事件」雖然已過去約18個月，但大眾對黃心穎形象未有改觀，因此決定放棄與黃心穎，最遲兩個月內與她解約，正式結束賓主關係。

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▲ 黃心穎回港初期，不時更新IG分享生活點滴。（取自黃心穎IG）

黃心穎被大台放棄

其實「安心事件」後，黃心穎出走美國8個月後回港，而她也把一度停用的IG重新啟用，在初期她於IG的更近頗為頻密，常分享生活點滴，可是後來卻愈來愈少更新，於今年7月22日已是她最後一次IG更新。

有媒體就她被TVB解約一事提出查詢，黃心穎沒有承認被TVB放棄，但同時也沒有否認遭解約。

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黎振燁遭TVB解約

至於另一個亦因為出軌而形象插水的黎振燁，他在今年4月被爆背當時正懷孕的太太偷食朱智賢，即時被送入雪櫃。今天有報道指，他與黃心穎同一命運，因出軌自招惡果，遭TVB解約。

同樣涉及桃色事件的朱智賢，則暫時仍在「雪櫃」，未有傳她被解約。