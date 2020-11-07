【家庭悲劇】疑被12歲女兒染疫沮喪勒死對方　狠爸輕生獲救檢測結果呈陰性

▲ 印尼一名爸爸懷疑被12歲傳染新冠肺炎感沮喪，勒死女兒再輕生。

新冠肺炎今年令人聞風喪膽。印尼一名48歲男子懷疑自己被12歲女傳染患上新冠肺炎，對生命感到沮喪，決定先將女兒勒死再自殺。沒想到，最後他經過搶救拾回一命，女兒卻不幸死亡，而兩父女的新冠肺炎檢測結果卻呈陰性，事件令人聽到唏噓感。

綜合外媒報道，事發在上月8日，在印尼東爪哇地區發生一宗悲劇。當地警方接獲一名女子報案，指回家後見48歲丈夫Endro Gunawan及12歲女兒Ilona Indra Mulyasari一同倒地不起，而女兒頸部更被紗布包裹且有明顯勒痕，丈夫身上則有刀傷，便緊急將二人送院救治。不幸的是，女兒在送院途中搶救無效身亡。

現場拾獲2份遺書

據報道指，警方在現場尋獲一把充滿血跡的刀及Endro的2份遺書，他對自己的行為道歉，「對不起，我希望我們能再次聚在一起。」而第2份遺書則希望將女兒與自己合葬。

懷疑被女兒傳染而感沮喪產殺女念頭

目前，Endro則在醫院的深切治療部接受治療，不過他曾試圖用刀再自殺，警方未能從他身上獲得任何資料。於是，當地警方對事件展開調查，發現Endro的妻子近日曾向鄰居抱怨，指Endro懷疑自己被女二傳染而患上新冠肺炎，感到非常沮喪，

儘管幾次的檢測結果呈陰性，但他仍然覺得自己被女兒傳染了新冠病毒。

檢測結果呈陰性

鄰居再指，Endro憂慮因女兒患有哮喘，與新冠肺炎的症狀相似，因而令他變得更加瘋狂。最後，當局為兩父女再次進行新冠肺炎檢測，發現結果均呈陰性。

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責任編輯：王明芳