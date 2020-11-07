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教育局建議學校「國家憲法日」辦活動推廣　教育界指如定為憲法周安排較彈性

社會 11:43 2020/11/07

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（經濟日報資料圖片）

教育局昨日向中小學發通告，首次為12月4日「國家憲法日」學校舉行的推廣活動，提供相關資料和活動建議。資助小學校長會名譽主席張勇邦指教育局的通知時間較短，當日早已安排舉辦運動日，現時會考慮當日升國旗或安排學生唱國歌；灣仔區校長聯會主席戴德正則稱學生需開始準備溫習考試，校方或需就安排再討論。

灣仔區校長聯會主席戴德正今早(7日)接受港台節目《星期六問責》訪問時表示，學生12月時需開始準備溫習考試，大部分學校會較少安排課外活動，認為學校要再討論，如果設為憲法周的話，學校安排會較有彈性；又強調推廣憲法及《基本法》，一直屬課程內容內，不認為屬政治任務或洗腦，相信學生可以自己掌握拿捏。

資助小學校長會名譽主席張勇邦以自己學校為例，提到當日早就安排舉辦運動日，認為教育局的通知時間較短，現時會考慮在當日升國旗、或安排學生唱國歌；又稱會以平常心面對，會視作國民教育的加強工作。

教育界立法會議員葉建源擔心，受疫情影響，學校課時已減，校務工作非常繁重，當局仍要求學校搞一大堆推廣憲法和基本法的活動，予人政治任務之感。他指，若按照官方教材，只單方面講國家的好，會與學生認知有反差，學生未必信服，認為老師要應協助學生，於不同角度全面了解國情，不應單純採納官方教材。 

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責任編輯：陳正怡

政治 小學 國民教育 葉建源 基本法 教育局

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