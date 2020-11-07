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張勇邦憂如本港家長持續安排子女到外地升學　或會再出現縮班潮

社會 11:45 2020/11/07

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（經濟日報資料圖片）

港人近月移民趨增，本港部分亦現傳統名校退學潮，教育局局長楊潤雄早前回應指過去不時有學生轉校，要以平常心面對，惟如及後學生退學的情況持續及明顯，就需評估影響。資助小學校長會名譽主席張勇邦擔心，如家長安排子女到外國或內地讀書情況趨增，或再出現縮班潮；灣仔區校長聯會主席戴德正籲當局需注意趨勢。

資助小學校長會名譽主席張勇邦今早接受港台節目《星期六問責》時提到，以他所在的學校為例，一般退學率是2%，惟今年就有3%；推斷社會撕裂令家長不安，或致現家長安排子女到外國或內地讀書，擔心若持續出現「往外走」及「往內走」，再加上跨境生不來港讀書，最壞有如97年後的情況，有機會再出現縮班潮。

灣仔區校長聯會主席戴德正則指出，本港各區都有出現退學潮，今年8月至今已接獲逾10封退學信，大部分表示到外國讀書或轉到國際學校，認為教育局要注意趨勢，或可能影響學校收生生態。

教育界立法會議員葉建源認為，問題關乎政治或社會因素，估計退學潮會持續出現，即使今年外國疫情嚴重，家長仍持續安排子女到外地，相信當疫情平穩後，數字可能更多。

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責任編輯：陳正怡

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