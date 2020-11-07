【救火英雄】巴基斯坦裔男生成功投考消防員　香港土生土長：望為社會出一分力

▲ 巴基斯坦裔男生成功投考消防員。

救災扶危不分種族。消防處昨日於社交平台上載一段影片，介紹了一名剛畢業的巴基斯坦裔消防員簡澳沙瑪。簡澳沙瑪自少在香港長大，操一口流利廣東話，一直以來都希望成為消防員，貢獻社會。他在今年10月正式出班，獲同僚稱讚他無論是讀書或是體能都很出色。

巴基斯坦男：我係香港土生土長

簡澳沙瑪是香港出生的巴基斯坦人，從小到大都在本地學校讀書，成為消防員是他一直的夢想。他指每次看到消防員穿起制服，都覺得他們很有使命感。

因為我係香港土生土長，我希望可以貢獻社會，為社會出一分力。

他數年前參加了消防處的職業講座，令他更了解消防員的工作，自此之後更加積極鍛鍊體能，又參加消防處為少數族裔舉辦的活動，希望為投考消防員做好準備。去年9月參加青年發展訓練營，今年10月正式出班。

同僚大讚勤力

簡澳沙瑪表示一開始操班並不太適應，因為需要學習的很多，例如消防工具、步操、《消防條例》等等。慶幸有師兄弟的鼓勵以及班主住的細心教導，令他更容易入腦。

其他學員表示，一開始得知沙瑪是巴基斯坦裔，都會擔他不能適應操班的生活，但經過長時間訓練、步操後，就建立了團隊精神，更稱讚他：

沙瑪喺讀書同體能各方面都好出色，因為佢係一個好勤力嘅人。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

消防處多方面鼓勵少數族裔投考消防處

消防處自2019年5月起成立了一隊「少數族裔青年發展團隊」，透過活動及講座令不同種族背景的社群了解消防處的工作，引起他們投考消防處職位的興趣。

在舉辦活動過程當中，消防處了解到很多少數族裔擔心自己中文水平未能達標，但其實在投考過程及學院基礎訓練，都可以提供中英文對照的試卷和筆記。屬少數族裔青年發展團隊的高級消防隊長吳偉諾表示：

簡澳沙瑪係我哋一個很成功嘅例子，希望不同種族背景人士，只要有心「救災扶危、為民解困」，都可以著住消防處制服，為香港市民服務。

影片獲近6千人讚好，不少人大讚簡澳沙瑪是真香港人，又指消防員是真正的香港英雄，感謝他們一直為香港付出。

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯︰徐穎彤