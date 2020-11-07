【複製人徐福】韓國兩大男神合作科幻動作片　孔劉做特工保護複製人朴寶劍

▲ 孔劉主演的《複製人徐福》將於12月在香港上映。

兩大男神孔劉、朴寶劍首次同框主演的科幻動作片《複製人徐福》將於12月在香港上映，港版海報亦已推出，分別以孔劉、朴寶劍獨照為海報。

《複製人徐福》在日前已公布最新預告，由正在服兵役的朴寶劍介紹新作說：「電影中的徐福是史上第一個複製人，年僅10歲，每天都要打針更是從來未離開過研究所，在奇憲（孔劉飾）的陪伴下，徐福首次踏進真實世界。」

朴寶劍續介紹稱：「與他一起經歷這段特別旅程的奇憲是一位前特工，他的生命正在倒數，但依然接下了保護徐福的秘密任務。」

▲ 《複製人徐福》港版海報。

預告中更揭示了奇憲只要安全護送徐福，研究所的人就可以利用徐福醫好他，但事情並不如預期發展，二人更被情報局列入危險恐怖分子。

最新預告中有更多徐福與奇憲的對話，二人在逃避各界追捕時互相了解體諒，即使在車戰連場的危機中，奇憲仍保持冷靜，殺出重圍。

除兩位主角外，片段亦介紹了由《鬼怪》趙宇鎮飾演的情報局安部長以及Netflix《雖然是精神病但沒關係》張英南飾演的科學家兩大重要角色。朴寶劍最後補充：「最後有什麼等待著他們？想知道結局的話，就入戲院搵答案啦！」