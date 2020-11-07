楊立門憂未來數月現大規模結業潮　盼延長「保就業」計劃

▲ （經濟日報資料圖片）

受新冠肺炎疫情衝擊各行業，港府早前已表明不會推出第三期「保就業」計劃，廠商會行政總裁楊立門直言，商界未來數月情況會較為嚴峻，擔心出現嚴重失業潮及結業潮，期望政府延長「保就業」計劃數個月；長遠經濟復蘇要靠內地，需要兩地盡快通關。

中華廠商聯合會行政總裁楊立門今日(7日)接受商台訪問時提到「保就業」計劃結束後，預期未來數個月本港會出現大規模結業潮，失業率或上升至沙士時水平，期望政府特事特辦，延長「保就業」計劃數個月，否則未來數月商界情況會較為嚴峻，擔心出現嚴重失業潮及結業潮。

不過他指出，本港經濟雖然可依靠本地消費短暫刺激，但長遠經濟復蘇仍要靠兩地通關才有較大突破，認為政府需用一些決斷手段，又稱本港面對緊急情況，如港人過分強調自由及私隱，難以讓內地相信本港疫情受控，建議推全民檢測或大部分行業從業員做檢測等，才能令內地相信本港沒有隱形患者，安心與本港恢復通關。

自由黨批發及零售界立法會議員邵家輝則指，，本港零售銷售數據連跌20個月，近月疫情有所緩和，相信近期本地消費的確有助部分行業，但本港三分一零售銷售數據由旅客帶動，當中內地旅客更佔近8成，過往依賴旅客消費的高消費品如鐘錶、珠寶及首飾，預期聖誕及新年檔期生意都會受影響。

他亦認同，恢復兩地通關才能確實幫到業界，又指政府的「保就業」計劃本月結束，估計部分零售業員工會被解僱，業界的失業率會上升。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：陳正怡