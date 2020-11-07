【離譜丈夫】為追仔20年內迫妻墮胎7次　斯文丈夫入診症室突變臉：她的下體比網球大

▲ 台灣一名丈夫為追仔在20年內迫妻墮胎7次，最後竟嫌棄她下體鬆弛。

即時現今社會進步，但重男輕女的觀念仍存在。台灣一名婦科醫生分享一宗病例，丈夫為了追仔，前後在20年內不斷要求妻子墮胎，不料求子成功，丈夫竟然變臉，譏諷妻子的下體「比網球還要大」。

台灣婦科醫生楊維真在節目《醫師好辣》中分享，近日有一對夫妻到婦產科求診，長相斯文的丈夫對太太呵護備至，不時撫摸妻子的頭髮，更幫忙倒水、整理妻子的衣服，給人暖男的形象。

20年內不斷追仔 墮胎7次

醫生問診後知道，這位妻子已生3胎，前2胎均是女兒，丈夫執意追仔，於是在20年內不斷求子，前後共懷孕7次，惟均懷上女兒。丈夫知道是女兒後迫妻子墮胎，最後懷上兒子。

嫌棄妻子下體鬆弛

不過，現年40多歲的妻子不斷懷孕、墮胎，導致身體元氣大傷，下體存有不少問題，夫妻二人才到婦科求診。進入診症室後，原本斯文的丈夫突然變臉，囂張地對醫生說，

醫生妳看，我的尺寸這麼大，我還沒感覺，到底是我的問題，還是我太太的問題，我覺得我太太的私密處，比那個網球還要大。

妻子為他墮胎7次，前後懷孕共10次才懷上兒子，但丈夫卻沒有任何體恤，反而嫌棄她的下體鬆弛，以言語羞辱妻子未能令他得到滿足，強迫妻子做手術改善問題。

丈夫看見女人裸照聯想起妻子

當醫生及護士以為夫妻兩人的生活終於回到平靜，沒想到妻子在3個月後經常半夜致電診所向護士哭訴。詢問下才知道，原來妻子因婦科問題經常到不同醫院求診，而身體拍下許多醫療用途的照片，而丈夫則開始疑神疑鬼，只要看見女人的裸照便聯想成妻子，甚至拿妻子的身體作對比，質疑妻子與其他男人有姦情，妻子苦不堪言，一度快要患上憂鬱症。

不忍妻子再受凌辱，醫生努力地翻找妻子的的下體，終於找到一顆小痣，讓丈夫記住這個特徵以解決夫妻之間的問題。

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責任編輯：王明芳