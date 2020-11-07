【鹿鼎記】梁朝偉劉嘉玲吳君如為毛舜筠慶生　36年後《鹿鼎記》七位老婆仔際遇各不同

▲ 韋小寶與老婆仔重聚。

Mo姐毛舜筠（毛毛）在11月5日60歲生日，Mo姐「登六」連續幾日分別與親友慶生。在壽星女毛舜筠的IG所見，她先與丈夫區丁平及細女Jill慶祝。另一天，毛舜筠與在電影《男人如衣服》告她合演母女的吳千語，以及黃百鳴的媳婦Carmen一同慶生。

在今天（11月7日）凌晨，毛舜筠在個人社交平台上載與梁朝偉、劉嘉玲和吳君如的飯局照片，毛毛並寫：「36年後的韋小寶和老婆仔們 #停不了的慶祝生日飯 #老朋友相聚」

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▲ 梁朝偉、劉嘉玲和吳君如為毛舜筠慶生。（取自毛舜筠IG）

84年版《鹿鼎記》最經典

他們4人在1984年合演TVB劇集《鹿鼎記》，當時由梁朝偉演韋小寶，至於他的七位老婆分別為：「方怡」劉嘉玲、「沐劍屏」毛舜筠、「曾柔」吳君如、「雙兒」周秀蘭、「蘇荃」黃愷欣、「建寧公主」景黛音、「阿珂」商天娥。

另外，並由劉德華演康熙，張國榮唱主題曲《始終會行運》，所以此版本亦被視為最經典、最出色的《鹿鼎記》電視版。

36年後，梁朝偉、劉嘉玲、吳君如因為毛舜筠生日再聚。多年來，梁朝偉屢奪影帝，毛舜筠、劉嘉玲、吳君如亦都曾在金像獎封后。而且劉嘉玲真的成為了梁朝偉的太太。

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各花旦際遇不同

其餘在84年版《鹿鼎記》飾演韋小寶老婆的演員際遇各不同，當中周秀蘭早與劉少君離婚，她亦已退出娛樂圈移民加拿大，現為虔誠佛教徒的她在當地經營素菜館。

同樣早已息影黃愷欣，在90年代移民美國西雅圖，後與丈夫戚劍豪回流香港居住。可惜在前年，她的丈夫卻因病離世。

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景黛音在80年代退出娛圈專心家庭，在去年應ViuTV製作部副總裁金廣城邀請復出參演劇集《退休女皇》。

至於商天娥一直活躍香港電視界，她曾離開過TVB，近年回巢，最新作是尚未播出的劇集《BB大曬》。她在2010年，與商人李偉誠結婚。