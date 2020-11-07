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【新冠肺炎】本港新增3宗確診個案　1宗感染源頭不明

社會 16:30 2020/11/07

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本港新冠肺炎疫情未止，今日(7日)新增3宗確診個案，當中涉及1宗感染源頭不明個案，涉及一名26歲男子，10月31日發病。衞生防護中心及醫管局下午將會召開記者會交代疫情。本港至今日累計5,365宗，包括5,364宗確診個案及一宗疑似個案。

今日新增1宗感染源頭不明個案，涉及一名26歲居大埔廣福邨廣平樓男子，同日錄得不多於10宗初步陽性個案，包括3人感染源頭不明個案。詳情請見【下一頁

餘下2宗新增輸入個案，包括第5363宗確診的60歲男子，11月5日乘搭CX252航班由英國抵港；另一名第5364確診的36歲女子亦是11月5日乘搭BA027航班由英國抵港，二人均無病徵。

醫管局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲表示，至今早9時再多8名病人出院，至今已有5138名確診及1及疑似個案康復出院，現時仍有86人留醫20間公院，當中7人情況仍然危殆。

衞生防護中心昨日(6日)公布6宗新增確診個案，均屬輸入個案，是本港自10月31日以來再現本地零感染；昨日新增個案包括2名外傭及一名機組人員，患者由印度、英國、菲律賓、埃塞俄比亞及印尼返港，當中5人未有病徵。詳情請見【下一頁

近日出現多宗本地個案，涉事確診者曾到訪多間食肆、球場及商店，包括譚仔雲南米線、銅鑼灣名珠城店DON DON DONKI 等。詳情請見【下一頁

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

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記者：陳正怡

疫情 衞生防護中心 張竹君 新冠肺炎疫情

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