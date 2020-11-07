警搗破葵涌懷疑無牌酒吧　拘捕38人涉違限聚令等

▲ （經濟日報資料圖片）

警方今日(7日)凌晨搗破一間懷疑無牌酒吧及拘捕38人，當中36人涉嫌「在沒有領有酒牌的處所飲酒」及違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》；其餘2名男子分別是負責人及職員涉嫌無牌賣酒，》。行動中警方檢獲約50支烈酒及約30罐啤酒，市值約2萬元。

葵青警區反三合會行動組展開代號「犁庭掃穴」（LEVINGTON）的反罪惡行動，今日凌晨約1時突擊搜查葵涌華星街8號一個工廈單位，搗破一間懷疑無牌酒吧。行動中，警方拘捕36名14至38歲男女，涉嫌「在沒有領有酒牌的處所飲酒」及違反限聚令，遂向有關人士發傳票及定額罰款通知書。

警方同時拘捕一名29歲男負責人及一名19歲男職員，涉嫌無牌售賣酒類飲品及無牌藏有酒類飲品可作販賣用途，並涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）。行動中警方檢獲約50支烈酒及約30罐啤酒，市值約2萬元。所有被捕男女正被扣查，部分人有黑社會背景。

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責任編輯：陳正怡