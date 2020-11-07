【東張西望直擊】80歲婆婆每日麵包店前乞食住垃圾屋　揭現實是富婆擁多個物業【有片】​​​​​​​

▲ 80歲婆婆每日麵包店前乞食，《東張西望》揭現實中擁多個物業。

在街上遇上有需要的老人家，相信大家都會伸出援手，但《東張西望》再次揭發有富婆扮窮，在街乞食！一名80多歲的婆婆每天坐在麵包店前叫路人買飯給她，攝製隊追查多日，發現她家中堆滿垃圾，發出陣陣惡臭，更擁有2層樓、3個舖位！

長期坐麵包店乞食

長沙灣元洲街有一個婆婆，每天都會坐在一間麵包店前。有街坊形容她「出名臭同污糟」，又指她經常叫人買飯給她吃。

婆婆長期坐在同一位置，就連大小二便都即場解決，又將小便潑向行人路。拍攝期間，可以見到她由下午5點坐到凌晨1點，期間有人入麵包店買水，亦有人買飯盒、熱湯給她，更有人直接塞現金給她。她一度趁沒人留意，從衫袋取出現金「數錢」，可見收獲不錯。

家中垃圾堆至天花板 需要睡在地上

節目發現婆婆住在距離麵包店幾十米的大廈，更成功訪問到鄰居李小姐。

李小姐表示婆婆家中經常傳出異味，垃圾更掛在門外，令她猶如住在垃圾房旁邊，氣味令她非常困擾。她曾見到有2隻老鼠在婆婆的鐵閘上出現，現時每天都擔心要與老鼠作戰。為防老鼠跳入自己的單位，她在鐵閘邊加裝透明膠版，亦有放置曱甴屋。

製作組之後成功進入婆婆的家中。一打開門，已經可以看到垃圾堆到上天花板，雜物均以膠袋裝著，地上有用完的紙巾，更有未食完的飯盒，十足十一間垃圾屋。客廳只有一條小路，而婆婆就睡在地上。

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被揭有多個物業

當主持人問她需不需要幫忙，她中氣十足地表示：「無事！唔使」。婆婆透露自己80多歲，現時以數千元租住300多呎單位，在深水埗有另一物業收租。她表示兩個單位的租金相若，以「租冚租」方法交租。她又指自己有仔、有新抱、有孫，家中的雜物是留待讓兒子日後幫她取上大陸。

鄰居李小姐就指，住了2住從來沒有見過兒子出現，但就知道婆婆與先生同住，先生有正職，每天11點多上班。但由於家中埋滿雜物，他需要睡在近門口的地上。

當主持人問婆婆為何她有物業，仍要每天去麵包店「乞食」，她就指自己是去「偷空氣」，又認為：

人地畀就要啦，我又無叫佢攞（畀我）。80幾歲阿婆，俾嘢我食唔通唔攞咩。

經過節目詳細調查，發現婆婆其實是「千萬富婆」，有40至50宗物業買賣紀錄，坐擁2層樓、3個舖位，可以算是「深水埗炒樓王」。節目又發現她每天坐在麵包店至深夜，原來是為了等一個人，下集將會在今晚（7日）播出。

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責任編輯︰羅嘉欣