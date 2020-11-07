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【鄭何聯婚】鄭俊弘何雁詩宣讀誓言成為夫妻　新娘子戴三對大龍鳳鈪【多圖】

娛樂 15:52 2020/11/07

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鄭俊弘與何雁詩結婚。

鄭俊弘（Fred）與何雁詩（Stephanie）在今日（11月7日） 共諧連理，在沙田凱悅酒店舉行婚禮。因為疫情，鄭俊弘與何雁詩只邀請約50親朋戚友出席見證。

當中兄弟姊妹團團員包括蔡思貝（Sisley）、陳瀅 （Jeannie）、賴慰玲（Winki）、陳嘉寶（Anjaylia），吳嘉熙（Cheronna）、張頴康、張子丰等。

眾兄弟姊妹共10人，在今早的「接新娘」當中玩得開心之餘，亦向新郎及新娘送上祝福。Fred在接新娘讀愛的宣言時，不禁感動哽咽。

鄭俊弘與何雁詩結婚。（湯炳強攝）

中午在婚禮現場，由Fred負責駕駛車入場。

鄭俊弘與何雁詩以中式裙褂現身，新娘子何雁詩戴住三對大龍鳳鈪、掛金豬牌，此外還有數對金戒指及鑽戒等首飾，甚具派頭。

一對新人在雙方家長任主婚人，簽紙及宣讀誓言，正式成為夫妻。

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鄭俊弘夫婦暫未計劃生B

儀式後，鄭俊弘接受訪問稱，今早接新娘十分順利：「本來說男方遲到的話，每1分鐘罰1000元，不過結果反而女方那邊因為化妝而遲到。」Fred開玩笑稱，定要向她們追債。

鄭俊弘並稱在接新娘被姊姊問有關何雁詩的問題時，他竟然一條也沒有答對，不禁笑言：「證明我們不太熟，要再了解對方。」

至於接新娘時讀愛的宣言，鄭俊弘稱內容由何雁詩所寫，讀的時間不禁感動哽咽，Fred坦言意想不到自己如此眼淺。

另外，Fred透露「四大長老」都有催他們生B，不過鄭俊弘表示：「暫時想享受二人世界，短期內沒有計劃生B。不過如果真的生小朋友，目標生兩個。」

到今天晚上，鄭俊弘與何雁詩將於大埔的西餐廳舉行私人晚宴派對，將邀約70位親朋出席。

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記者：陳心怡

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