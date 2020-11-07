【開心速遞】《愛回家》第1052至1053集劇情預告 Venus版仇家戲弄佐治獻計解圍【有片】
娛樂 16:26 2020/11/07
《愛•回家之開心速遞》今晚（11月7日）劇情關於Venus與佐治。到明晚（11月8日）《愛•回家之開心速遞》，內容圍繞Mia姐與Peter。
第1052集（7/11）
子孝在澳洲進修，致電George打聽Venus近況，仍然關心她。
Venus容顏驟變後變得十分頹廢，Anita打算逼她振作，可惜事敗。
妙婆着Anita找高人求助，Anita設法逼George幫忙；George逼Venus踏出家門，誓要讓她重投社會，Venus於二人鼓勵下嘗試以真面目示人……
Venus在島大的資料室當管理員，被仇家戲弄；仇家揚言要將其醜貌公諸於世，George認為她必須釜底抽薪……
第1053集（8/11）
Peter漠視他人，為人自私，在同事間風評極差。
蘇姐意外得罪Ceci，幸得Mia、若水等人好言相勸，才讓她息怒。
Peter奇怪Mia等為何會冒險幫助蘇姐，向蘇姐打聽後有所啟發。
雷公着Peter暫時看管Jenny的愛犬，牠卻逃出雷公的辦公室，不知所蹤，Peter向各同事求助，詎料……
Peter決心改過，變得樂於助人，令同事們大感意外，Mia卻懷疑Peter別有用心，後來終於發現他的秘密……
撰文 : TOPick柴犬出動