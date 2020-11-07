  • 29°C
香港時間 : 20201107日 (週六) 17:58
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【開心速遞】《愛回家》第1052至1053集劇情預告　Venus版仇家戲弄佐治獻計解圍【有片】

娛樂 16:26 2020/11/07

分享：

熱門 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

《愛•回家之開心速遞》

《愛•回家之開心速遞》今晚（11月7日）劇情關於Venus與佐治。到明晚（11月8日）《愛•回家之開心速遞》，內容圍繞Mia姐與Peter。

第1052集（7/11）

子孝在澳洲進修，致電George打聽Venus近況，仍然關心她。

Venus容顏驟變後變得十分頹廢，Anita打算逼她振作，可惜事敗。

妙婆着Anita找高人求助，Anita設法逼George幫忙；George逼Venus踏出家門，誓要讓她重投社會，Venus於二人鼓勵下嘗試以真面目示人……

Venus在島大的資料室當管理員，被仇家戲弄；仇家揚言要將其醜貌公諸於世，George認為她必須釜底抽薪……

第1053集（8/11）

Peter漠視他人，為人自私，在同事間風評極差。

蘇姐意外得罪Ceci，幸得Mia、若水等人好言相勸，才讓她息怒。

Peter奇怪Mia等為何會冒險幫助蘇姐，向蘇姐打聽後有所啟發。

雷公着Peter暫時看管Jenny的愛犬，牠卻逃出雷公的辦公室，不知所蹤，Peter向各同事求助，詎料……

Peter決心改過，變得樂於助人，令同事們大感意外，Mia卻懷疑Peter別有用心，後來終於發現他的秘密……

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【開心速遞】《愛回家》島大女神鄺潔楹返母校　宅男女神Judy原來是「沙田友」
17:34 2020/11/04
【開心速遞】《愛回家》島大女神鄺潔楹返母校　宅男女神Judy原來是「沙田友」
【開心速遞】呂慧儀感動見證兒子幼稚園畢業　超級媽媽長腳蟹兼顧家庭與事業
11:46 2020/11/06
【開心速遞】呂慧儀感動見證兒子幼稚園畢業　超級媽媽長腳蟹兼顧家庭與事業
【開心速遞】「賈名媛」邱芷微男友患癌做化療　陳志忠冷藏精子為生B做準備
16:44 2020/11/06
【開心速遞】「賈名媛」邱芷微男友患癌做化療　陳志忠冷藏精子為生B做準備
開心速遞 電視劇 TVB

最高瀏覽

【最強復仇】Baby Shower派對當場揭妻派綠帽　丈夫公開出軌證據︰姦夫是座上客
17:16 2020/11/06
【最強復仇】Baby Shower派對當場揭妻派綠帽　丈夫公開出軌證據︰姦夫是座上客
【無私助人】不忍7歲基層女童喪父陷困境　消防員視如親女供書教學12年至讀大學
16:56 2020/11/06
【無私助人】不忍7歲基層女童喪父陷困境　消防員視如親女供書教學12年至讀大學
【小三下場】黃心穎+黎振燁洗底無望被大台放棄　偷食自招惡果遭TVB解約
今日 10:45
【小三下場】黃心穎+黎振燁洗底無望被大台放棄　偷食自招惡果遭TVB解約