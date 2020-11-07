【爭產風暴】兩子知獲千萬身家即「認錢不認人」趕父出門　七旬翁臨終一招反擊不孝子

▲ 台灣有2名兒子獲父千萬身家後，隨即認錢不認人趕父出門，7旬老翁臨終前以一招反擊。

親情有時原來可比紙薄。台灣一位7旬老翁年輕時喪妻，獨自養育2子1女，早前因年事已高便決定預早立遺囑。沒想到，兒子知道自己將會獲父千萬身家後，即露出真面目，「認錢不認人」，甚至趕父出門。不過，老翁臨終前來1招反擊，將所有財產轉至女兒名下。

據台灣《三立新聞網》報導，政士全聯會副執行長蕭琪琳透露曾收過一個案例，一名7旬老翁吳伯趁著意識清楚將遺產分配，因考慮之前一直與長子同住，便將價值5,000萬台幣（約1,350萬），餘下5,000萬台幣由次子和幼女平分。

長子獲千萬身家後態度立刻轉變

得悉將獲得父親千萬身家後，長子態度180度轉變，更趕吳伯出門，他只好搬至次子家中同住。吳伯隨即更改遺囑由次子承繼5,000萬元新台幣（約1,350萬港元）房產，其餘由長子及幼女平分。

次子獲千萬身家後即認錢不認人

可是，次子得悉更改遺囑後，知道自己將會獲得千萬身家，只「認錢不認人」，態度變得冷淡，吳伯傷心欲絕，最後決定投靠幼女。

幼女悉心照顧爸爸 獲最多遺產

幼女眼見爸爸被遺棄，與丈夫商討後決定共同照顧爸爸。吳伯再次更改遺囑，讓幼女獨霸5,000萬台幣財產。幸好，幼女懷有感恩的心，沒有像哥哥般離棄爸爸，更與丈夫照顧爸爸直至他在醫院病逝。

在吳伯離世後，兩名兒子立刻手持遺囑辦理過戶手續，更因遺囑不同被告上法庭。親人之間對簿公堂，訴訟期間幼女取出自己手上的遺囑，最後法院依照吳伯的最後一封遺囑的意願，將5,000萬房產判予幼女，其餘由長子和次子平分。

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責任編輯：王明芳